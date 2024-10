Un ancien snowboardeur olympique recherché par le FBI

En 2002, Ryan Wedding a participé aux Jeux olympiques. Photo: PA Images via Getty Images 1/4

Lors des Jeux olympiques d'hiver 2002 à Salt Lake City, le Canadien Ryan James Wedding a couru pour une médaille olympique en slalom géant parallèle. Mais il a nettement manqué la médaille en se classant 24e. Vingt-deux ans plus tard, à l'âge de 43 ans, il est à nouveau sous le feu des projecteurs, mais pour une autre histoire de poudre blanche! Il est recherché pour trafic de drogue, meurtre et direction d'une organisation criminelle.

Comme l'ont rapporté plusieurs médias américains, Ryan James Wedding aurait dirigé un réseau de trafic de drogue qui transportait chaque année environ 60 tonnes de cocaïne de Colombie vers le Canada et certaines régions des États-Unis, en passant par le Mexique et la Californie. Le FBI s'est lancé sur la piste du réseau et a ensuite mené des raids en Floride, dans le Michigan, au Canada, en Colombie et au Mexique.

Déjà condamné pour trafic de coke

Au total, douze personnes ont été arrêtées. De la cocaïne, des armes, des munitions, de l'argent liquide et des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 3 millions de dollars ont été saisis. Quatre personnes présumées impliquées dans l'affaire et inculpées par le parquet sont encore recherchées, dont l'ancien sportif canadien. Le FBI offre désormais une récompense de 50'000 dollars pour toute information permettant l'arrestation du snowboardeur en fuite.

Outre le trafic de drogue, Ryan James Wedding et son groupe sont également accusés de meurtre. Ils auraient ainsi tué deux Canadiens après le vol d'une livraison de drogue. L'homme avait déjà été condamné en 2010 aux Etats-Unis pour trafic de cocaïne. Après sa sortie de prison, il aurait poursuivi ses activités criminelles. Les dernières accusations de trafic de drogue à son encontre remontent à 2015.