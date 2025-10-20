Lors de la compétition de VTT Red Bull Rampage, de violentes chutes se produisent. Adolf Silva est transporté à l'hôpital par hélicoptère. Emil Johansson est tombé lors de son retour à la compétition.

1/2 Deux chutes graves ont eu lieu dimanche lors du Red Bull Rampage dans l'Utah. Photo: Getty Images

Manuela Bigler et Matthias Dubach

La fameuse Red Bull Rampage aux États-Unis aurait pu tourner à la catastrophe. Lors de la compétition de VTT considérée comme la plus dangereuse au monde, deux coureurs ont lourdement chuté dimanche.

Adolf Silva a échoué dans sa tentative de faire un step-down double backflip (double salto) lors du deuxième run. Le freerider espagnol a trop tourné court dans la deuxième rotation et s'est retrouvé coincé avec la roue avant. Le jeune homme de 28 ans s'est alors cogné violemment la tête et est resté immobile.

Malgré de graves chutes, la compétition est maintenue

La compétition a été interrompue pendant une demi-heure en raison de cette horrible chute, pendant qu'Adolf Silva a été pris en charge par une équipe médicale. L'Espagnol a ensuite été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Le live-stream Red Bull de l'événement a annoncé plus tard qu'il était de nouveau conscient et qu'il pouvait parler. Il se serait également déjà entretenu avec sa famille.

Peu après, Emil Johansson a dû lui aussi être secouru dans un canyon. Le Suédois, qui faisait son retour à la compétition de VTT après son absence pour cause de blessure, a lui aussi fait une mauvaise chute. Plus tard, Emil Johansson lui-même a donné des nouvelles sur Instagram: «Je suis à l'hôpital, je vais bien pour l'instant.»

En raison de l'hélitreuillage du Suédois depuis un endroit exposé, la compétition a de nouveau longuement été interrompue. Mais le programme s'est ensuite poursuivi. Vainqueur de la Red Bull Rampage 2025, le Canadien Hayden Zablotny a remporté le plus de points dès sa première participation à ce rendez-vous fou du deux-roues.