Noah Lyles renonce au meeting de Monaco

Noah Lyles ne courra pas à Monaco vendredi

ATS Agence télégraphique suisse

Le sprinter américain privilégie sa préparation pour les JO de Paris, dont il devrait être l'une des stars. Triple champion du monde l'été dernier à Budapest (100, 200 et 4x100 m), Noah Lyles (26 ans) rêve d'un quadruplé olympique en y ajoutant le relais 4x400 m. Il a brillé en juin lors des sélections olympiques américaines, y dominant le 100 et le 200 m.

Inscrit à Monaco sur 200 m, sa discipline fétiche, il a finalement décidé de rester une semaine de plus en Floride pour s'entraîner avant les JO. «Mon entraîneur, mon équipe et moi-même sommes très heureux de ce que nous avons réussi à faire lors des sélections olympiques américaines à Eugene, mais, afin de me préparer au mieux au succès à Paris, nous avons décidé de passer une semaine supplémentaire à l'entraînement en Floride avant de rejoindre l'Europe», écrivent ses représentants dans un communiqué.