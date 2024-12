1/4 Rien ne peut l'arrêter: Noè Ponti est couronné champion du monde pour la troisième fois. Photo: keystone-sda.ch

Patrick Mäder

Dans le sport, il y a des moments qui sont simplement beaux et il y en a qui entrent directement dans l'éternité. Lorsque Noè Ponti a franchi la ligne d'arrivée après la finale du 100 mètres papillon et qu'il a regardé le tableau des temps, il a su qu'il avait réalisé quelque chose de sensationnel. Le chronomètre s'est arrêté à 47,71 secondes.

Un temps fabuleux qui le plaçait sept centièmes en dessous du record du monde emblématique du nageur américain Caeleb Dressel, établi en 2020. Caeleb Dressel est, avec Michael Phelps, l'un des plus grands modèles de Noè Ponti. Au cours de sa carrière, l'Américain a remporté neuf médailles d'or olympiques, 15 médailles d'or aux championnats du monde en grand bassin et six en petit bassin.

Le Suisse est encore loin de tout cela. Mais Noè Ponti est désormais triple champion du monde. Au cours des deux derniers mois, il a battu cinq records du monde. De quoi enfin déstabiliser ce jeune homme de 23 ans, cool, toujours calme et contrôlé. Déjà lors de l'interview après la finale, il cherchait ses mots, et lorsque la télévision tessinoise s'est tenue prête au bord du bassin et a posé la première question, tout la pression s'est envolée et des larmes ont inondé son visage. Il s'est accroupi, a lutté pour maîtriser ses émotions et n'a pas pu répondre. Toutes les émotions, la joie immense, tout jaillissait de lui. On ne l'avait encore jamais vu aussi émotif. «C'était une super semaine, je ne sais pas pourquoi ces grands sentiments étaient là. Ils sont juste venus».

Trois titres de champion du monde, y compris le record du monde, c'est «sympa»

Son entraîneur Massimo Meloni était lui aussi complètement bouleversé. La veille encore, Noè Ponti a lâché de manière très détendue qu'il ne pensait pas à ce record du monde de Caeleb Dressel, parce qu'il avait eu des journées difficiles et qu'il serait prétentieux de viser ce temps. Mais il a un peu menti en disant cela... Après son triomphe, il a avoué: «Je n'aime pas parler de mes objectifs et révéler ce que je compte faire. Je préfère le montrer à la nage».

Ces jours-ci, le Tessinois n'a pas pu être arrêté par Budapest. Il rentrera en Suisse lundi avec trois médailles d'or dans ses bagages. Il nous a captivés, captivés et enthousiasmés pendant une semaine et a nagé dans de nouvelles sphères. Il résume lui-même ses performances par son mot préféré: «Nice», et rayonne de toutes parts.

Noè Ponti fait désormais partie de l'élite absolue de la natation, il est «Mister Butterfly» sur le petit bassin, l'homme à battre à l'avenir et le meilleur âge pour ce jeune homme de 23 ans est encore à venir. «J'espère que ça va continuer comme ça». L'énorme potentiel de Noè Ponti, son talent et sa grande ambition lui autorisent toutes les ambitions.