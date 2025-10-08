Une icône du sprint annonce sa retraite

C'est officiel et définitif: la sprinteuse Shelly-Ann Fraser-Price (38 ans) met un terme à son exceptionnelle carrière. Cet automne encore, elle a remporté une médaille d'or aux championnats du monde.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (38 ans) fait ses adieux à l'athlétisme. La sprinteuse jamaïcaine a rendu hommage à sa passion de toujours, ce mercredi. «Ce sport m’a apporté une joie sans limites. Il m’a façonnée, mise à l’épreuve et portée à des sommets dont je ne pouvais que rêver quand j’étais jeune», a-t-elle communiqué sur son profil Instagram.

Les sommets évoqués comprennent une impressionnante collection de métaux précieux: à trois reprises, Shelly-Ann Fraser-Pryce a été sacrée championne olympique, et elle compte également dix titres de championne du monde sur 100m, 200m et en relais 4×100m.

Contrôlée positive en 2010

L'athlète jamaïcaine avait déjà laissé entendre, cet été, qu'elle risquait de se retirer après les championnats du monde de Tokyo en septembre. Au Japon, Shelly-Ann Fraser-Pryce a encore remporté la médaille d’argent avec le relais jamaïcain — sa dernière médaille lors d’un grand rendez-vous.

Une petite ombre plane toutefois sur ce palmarès: en 2010, Shelly-Ann Fraser-Pryce a été contrôlée positive à un analgésique interdit qu’elle affirmait avoir pris pour soulager un mal de dents. Elle avait été suspendue pendant six mois à la suite de ce test.

«Aider la prochaine génération»

Malgré cet épisode, la sprinteuse de 38 ans souligne dans son message d’adieu: «Les années que j’ai consacrées au sprint resteront à jamais parmi les plus belles de ma vie.» Elle remercie également sa famille, à laquelle elle souhaite désormais consacrer davantage de temps, ainsi que ses compatriotes jamaïcains.

Quant à ses projets futurs, Shelly-Ann Fraser-Pryce reste évasive: «Dans ce nouveau chapitre, il s’agira de transmettre les leçons que le sport m’a apprises, de mettre ma voix au service des autres et d’aider la prochaine génération à briller encore davantage.» Difficile de faire mieux, après une carrière aussi exceptionnelle.