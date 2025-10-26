DE
FR

Triplé espagnol
Alex Marquez s'impose au GP de Malaisie

Alex Marquez triomphe au Grand Prix de Malaisie MotoGP à Sepang. L'Espagnol, assuré de la deuxième place au championnat, devance Pedro Acosta et Joan Mir sur un podium entièrement espagnol.
Publié: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Alex Marquez a remporté le GP de Malaisie dimanche
Photo: JOEL CARRETT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang. L'Espagnol était assuré depuis la veille de terminer deuxième du championnat du monde de MotoGP derrière son frère Marc déjà titré.

Le pilote Ducati-Gresini a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), deuxième à 2''676 et qui égale sa meilleure performance dans l'élite. Joan Mir (Honda), champion du monde en 2020, complète un podium 100% espagnol à l'issue de cette 20e des 22 manches de la saison.

Parti en pole position et vainqueur du sprint samedi, le double champion du monde Francesco Bagnaia a abandonné à trois tours de la fin, visiblement victime d'un problème sur sa Ducati alors qu'il était 3e. L'Italien laisse ainsi la 3e place du classement général à son compatriote Marco Bezzecchi, pourtant seulement 11e dimanche.

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et le champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus