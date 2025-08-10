Deux boxeurs japonais meurent après un événement à Tokyo

Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Publié: il y a 30 minutes

Deux boxeurs japonais de 28 ans, Shigetoshi Kotari et Hiromasa Urakawa, sont décédés suite à des commotions cérébrales subies lors de combats distincts à Tokyo le 2 août. Ces décès marquent un événement sans précédent dans la boxe japonaise.

Tragédie dans le monde de la boxe

Shigetoshi Kotari, qui avait arraché le nul, a perdu connaissance après le combat. Photo: Imago

AFP Agence France-Presse

Deux boxeurs sont décédés des suites de commotions cérébrales subies lors de deux combats distincts au cours du même événement à Tokyo, a-t-on appris dimanche de source officielle. Le super poids plume Shigetoshi Kotari et le poids léger Hiromasa Urakawa, tous deux âgés de 28 ans, étaient engagés au Korakuen Hall de Tokyo le 2 août en soirée. Ils ont dû être transportés d'urgence à l'hôpital où ils ont subi une chirurgie cérébrale, en vain.

Kotari, qui avait arraché un match nul en douze rounds contre un autre Japonais, a perdu connaissance peu après la fin du combat et est décédé six jours plus tard, le 8 août, des suites «d'un hématome sous-dural», a indiqué son club sur son site internet samedi.

Du jamais-vu

Urakawa avait pour sa part été arrêté par l'arbitre au huitième et dernier round. Il «a tragiquement succombé aux blessures subies lors de son combat», a fait savoir la WBO (World Boxing Organisation) dans un message sur Instagram dimanche. Selon des médias japonais, son décès est intervenu samedi soir, soit une semaine après son combat.

Selon Tsuyoshi Yasukochi, secrétaire général de la Commission de boxe japonaise cité par les médias, c'était probablement «la première fois au Japon que deux boxeurs subissaient une chirurgie cérébrale à la suite de blessures lors du même événement».



