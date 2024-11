31 ans séparent les deux hommes et voilà qu'ils montent ensemble sur le ring au Texas! Voici les informations les plus importantes concernant le combat de boxe fou Mike Tyson contre Jake Paul.

1/4 Mike Tyson (à gauche) et Jake Paul seront ensemble sur le ring. Photo: AFP

Ramona Bieri

Mike Tyson contre Jake Paul! Ce combat particulier soulève plusieurs questions. Blick y répond.

Quand le combat aura-t-il lieu?

Mike Tyson (58 ans) et Jake Paul (27 ans) auraient dû monter sur le ring ensemble dès le 20 juillet. Le combat a dû être reporté en raison de problèmes de santé de Mike Tyson. Il aura lieu le 15 novembre.

Pour les fans en Suisse, cela signifie que le spectacle aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. En fonction de la durée des combats précédents, Tyson et Paul devraient entrer en scène à partir de 5h environ.

Où aura lieu le combat?

Le combat se déroulera au AT&T Stadium d'Arlington (États-Unis). Cette arène située dans l'État du Texas peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs et est le plus grand stade de la NFL.

Comment puis-je regarder le match?

Sur Netflix. Le service de streaming retransmet pour la première fois un combat de boxe, et ce en exclusivité. Ainsi, les quelque 280 millions d'abonnés de Netflix dans le monde y ont accès. Dans le stade lui-même, il y a encore beaucoup de places libres. Apparemment, les prix ont été réduits à l'équivalent de 32 francs dans l'espoir que le stade soit encore complet d'ici vendredi. Une semaine avant l'événement, des billets étaient encore disponibles dans pratiquement tous les secteurs. Les meilleures places avec le service VIP complet coûtent toutefois 43 500 francs.

Qui est Mike Tyson?

A 20 ans et 144 jours, l'Américain Mike Tyson a remporté son premier titre de champion du monde des poids lourds. Il est ainsi le plus jeune boxeur à avoir réussi cet exploit jusqu'à présent. De nombreux autres titres ont suivi. Mike Tyson est également connu pour avoir arraché une partie de l'oreille de son adversaire Evander Holyfield en 1997.

En dehors du sport, Mike Tyson a régulièrement fait la une des journaux, notamment pour bagarres, conduite en état d'ivresse ou possession de drogues. En 1991, il a été condamné à six ans de prison pour agression sexuelle et coups et blessures - il a été libéré au bout de trois ans. En 1999, il a été condamné une deuxième fois pour agression. Il n'a purgé que quelques mois sur les deux années de détention.

Son bilan en tant que boxeur professionnel: en 58 combats, il a fêté 50 victoires, dont 44 par K.O. Après sa retraite de boxeur professionnel en 2005, il a annoncé à plusieurs reprises son retour, mais n'a pas disputé tous ses combats. Son dernier combat date de 2020: le 28 novembre, il a affronté Roy Jones Jr. (55 ans) pour une opposition qui s'est terminée par un match nul.

Qui est Jake Paul?

Jake Paul s'est d'abord fait un nom en tant que youtubeur. Parallèlement, il a tenu un rôle principal dans la série Disney Bizaardvark pendant deux saisons et a sorti un single à succès avec le groupe Team 10.

En 2020, Jake Paul a lancé sa carrière de boxeur professionnel. Depuis, il a disputé dix combats - dont neuf gagnés, six par K.O. Toutefois, ses adversaires étaient jusqu'à présent majoritairement insignifiants. La seule défaite de Jake Paul a été concédée l'année dernière contre Tommy Fury, le demi-frère du champion WBC des poids lourds Tyson Fury.

Que va apporter ce combat?

Tout d'abord, une énorme attention pour les deux boxeurs. Grâce à la diffusion sur Netflix, qui pourrait attirer des centaines de millions de téléspectateurs, il deviendra l'un des plus grands événements sportifs de l'année - à côté des Jeux olympiques de Paris ou du championnat d'Europe de football en Allemagne. Bien que le combat ne soit pas important sur le plan sportif, les organisateurs espèrent battre des records, comme par exemple le plus grand nombre de spectateurs en salle pour les Etats-Unis lors d'un événement de combat.

De plus, ce duel s'inscrit dans la tendance de ces dernières années qui voit des célébrités d'internet monter sur le ring entre elles ou avec des boxeurs connus. Tout a commencé en 2021, lorsque le frère de Jake Paul, Logan Paul, est monté sur le ring face à l'icône de la boxe Floyd Mayweather. Résultat: un concert de sifflets retentissants, Floyd Mayweather ayant à peine frappé une fois correctement pendant huit rounds.

Quel intérêt sportif?

Le combat a officiellement été présenté en tant que combat de poids lourds - c'est-à-dire que sur le papier, il s'agit du retour de Mike Tyson et que le résultat sera pris en compte dans son bilan de carrière.

Mais en réalité, l'événement est surtout un énorme show, loin d'être pertinent sur le plan sportif. Deux indices: les huit rounds ne durent que deux minutes au lieu de trois. De plus, des gants de 14 onces sont utilisés, comme c'est habituellement le cas lors des entraînements. Les combats professionnels habituels se déroulent avec des gants plus durs de 10 onces.

A 58 ans, Mike Tyson n'est plus tout jeune. Son dernier combat de boxe remonte à quatre ans et son dernier combat professionnel sérieux à presque 20 ans. Malgré tout, il se donne à fond à l'entraînement et se met en forme. Il veut prouver qu'il en a encore les moyens.

Jake Paul a 31 ans de moins et est sans doute un peu plus agile physiquement que son adversaire. Toutefois, il n'a jusqu'à présent que peu boxé contre des adversaires de renom. Son seul adversaire sérieux a été Tommy Fury - contre lequel il a subi sa seule défaite.

Combien vont gagner les boxeurs?

En plus d'attirer l'attention, Mike Tyson et Jakle Paul devraient également gagner beaucoup d'argent. Aucune information officielle n'a filtré sur les salaires. Jake Paul a parlé d'une somme de 40 millions de dollars (34,8 millions de francs). Du côté de Mike Tyson, on a laissé entendre que la légende de la boxe devrait empocher environ 20 millions de dollars (17,4 millions de francs). D'autres sources parlent d'un montant total de 80 millions, ce qui signifie que les deux boxeurs toucheraient la même somme.