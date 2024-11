1/5 Simon Ehammer brûle d'envie de revenir en force au concours général en 2025. Photo: STEFAN BOHRER

Matthias Dubach

Des fiançailles, le mariage - et bientôt une famille ? Lorsque Blick interroge Simon Ehammer (24 ans) sur cette possible trilogie de vie, l'Appenzellois répond sans ambages: «Les enfants ne sont pas encore à l'ordre du jour chez nous». En septembre, l'athlète a épousé sa partenaire de longue date Tatjana Meklau (25 ans), qui poursuit également une carrière de sportive de haut niveau dans l'équipe autrichienne de skicross.

Jusqu'à nouvel ordre, le sport reste au centre des préoccupations du couple. En effet, pour l'athlète, il n'est pas possible de concilier une famille et une carrière comme il le souhaiterait. Il explique: «Nous avons tous les deux encore quelques objectifs à atteindre dans notre vie, nous sommes encore jeunes. Un enfant serait certainement un obstacle. Car avec un enfant, il serait clair pour moi qu'il faudrait mettre d'autres choses de côté et investir son temps différemment».

Titre européen et record d'Europe comme premier objectif 2025

Mais le décathlonien a encore de beaux jours devant lui dans les stades d'athlétisme. En particulier dans les salles. «Je me concentre maintenant sur la saison en salle», explique Simon Ehammer, qui a été champion du monde du concours multiple l'hiver dernier à Glasgow. Il veut maintenant décrocher un nouveau titre. «Je suis champion du monde en salle. Il est donc évident que je veux aussi devenir champion d'Europe en salle».

Les championnats d'Europe auront lieu début mars à Apeldoorn (Pays-Bas). L'idéal serait qu'il y batte également le record d'Europe. Aux championnats du monde de Glasgow, Simon Ehammer a certes triomphé avec 6418 points, ce qui constituait un record suisse. «Mais j'avais perdu quelques points au saut en hauteur. Il y a certainement mieux à faire». Mais le record d'Europe en salle, avec 6479 points, appartient à la star du concours général Kevin Mayer (France, 32 ans).

Arracher un record à Kevin Mayer? Ce serait un nouveau jalon dans la carrière de Simon Ehammer, qui fera en 2025 une sorte de saison de retour au concours général. En effet, en 2024, il était principalement sauteur en longueur et a brillé dans le sable avec une médaille de bronze aux championnats d'Europe et une quatrième place aux Jeux olympiques. Mais en décathlon, il a fait un zéro pointé.

Les choses devraient maintenant changer du tout au tout. Simon Ehammer apprécie énormément de pouvoir se préparer en toute tranquillité et sans douleurs pour l'année prochaine. En effet, il y a un an, il sortait tout juste d'une opération de l'épaule, n'a pu s'entraîner aux lancers qu'en mars et a trouvé que la saison était très chargée avec les championnats d'Europe en juin et les Jeux olympiques à partir de fin juillet. «Je me réjouis beaucoup de la nouvelle année, car on a tout simplement plus de temps. Les championnats du monde en plein air à Tokyo ne sont qu'à la mi-septembre».