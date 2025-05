Le Tour de Romandie fait escale à La Grande Béroche ce jeudi pour une étape vallonnée. Pour profiter au mieux du spectacle et du soleil, Blick vous propose cinq emplacements. Promis, il y en a pour tous les goûts!

Le soleil et les supporters étaient déjà au rendez-vous ce mercredi entre Münchenstein et Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Etienne Daman Journaliste Blick

Ce jeudi, le canton de Neuchâtel fait la part belle aux amateurs de cyclisme! Le Tour de Romandie s'établit sur les rives du lac à l'occasion de l'étape 2, tracée en boucle autour de La Grande Béroche, point de départ et d'arrivée de la course. Alors que la météo s'annonce radieuse en ce jour férié dans le canton, il n'y a aucune excuse pour ne pas venir au bord des routes et ovationner le peloton au milieu du vignoble neuchâtelois.

1/2 L'étape de 157 km ne quittera pas le canton de Neuchâtel.

Après la victoire de la pépite britannique Matthew Brennan à Fribourg ce mercredi, les coureurs s'élanceront sur un parcours accidenté, jalonné de plusieurs côtes qui promettent de belles passes d’armes entre grimpeurs et pourraient voir une échappée de baroudeurs aller au bout. Toutefois, les 50 derniers kilomètres devraient permettre aux équipes de sprinters de revenir sur d'éventuels hommes de tête.

Vous n'avez rien compris? Pas grave! Que vous soyez fanatique de la petite reine, collectionneur de bidon ou simplement curieux, Blick a pensé à vous et a répertorié les 5 spots incontournables pour profiter au mieux du spectacle!

1 La Grande Béroche (zone d'arrivée)

On commence par la fin avec la zone d'arrivée. Avant de voir les coureurs débouler pour l’emballage final, La Grande Béroche se transforme, le temps d’une journée, en lieu de fête. La commune propose un «Festival des sports» avec au programme; animations et initiations, sans oublier la remise des prix à la fin de l'étape. Et pour prolonger la fête: concerts, DJ sets et stands pour se rafraîchir jusqu’au bout de la nuit.

Passage de la caravane: aux alentours de 16h40

Passage des coureurs: entre 17h19 et 17h35

2 La côte de Chaumont

Les coureurs vont bien suer dans cette montée finale. Avec ses 3 km à 11,9% de pente moyenne (et des pointes à 15%), les plus costauds pourraient s'expliquer et se positionner pour se disputer la victoire d'étape. Si tout se jouera probablement dans les 50 dernières bornes, ce casse-pattes permettra aux spectateurs de voir les stars du peloton grimacer de très très près.

Passage de la caravane: aux alentours de 15h

Passage des coureurs: entre 16h18 et 16h30

3 Segment entre Bevaix et Boudry

Avis aux flemmards: c'est le spot parfait pour installer sa chaise de camping, sa glacière et voir le peloton défiler à trois reprises! Sur ce tronçon plat entre Bevaix et Boudry, les coureurs devraient néanmoins passer à toute vitesse. On vous conseille donc d'attraper un bob au passage de la caravane publicitaire afin d'éviter un fâcheux décoiffage.

Passage de la caravane: 12h40

Passage des coureurs: 13h40, entre 15h32 et 15h40 et entre 17h11 et 17h27

4 Descente de Mauborget

Moins de monde, mais autant de spectacle. Si la plupart des fans se massent dans les montées, les descentes ont l'avantage d'être moins bondées et permettent d'admirer les talents de pilote des «forçats de la route». C'est aussi un secteur où le peloton s'étirera beaucoup; de quoi prendre de belles photos. Et pour les collectionneurs, ce tronçon de ravitaillement et de déchets est propice aux lancers de bidons. Un trophée qui n'a pas de prix!

Passage de la caravane: aux alentours de 13h50

Passage des coureurs: entre 14h55 et 15h

5 La Tourne – Les Grattes

Pour les plus motivés, Blick dévoile SON bon plan (attention, ça devient technique). Positionnez-vous dans un premier temps dans la cote de la Tourne, à quelques hectomètres du sommet, avant de redescendre sur la route entre Rochefort et Les Grattes pour voir les coureurs défiler une seconde fois 1h30 plus tard. Ils bifurqueront alors vers Chaumont à leur deuxième passage. Juste le temps de se rendre à l'arrivée afin de profiter une dernière fois de la ferveur, de s'octroyer un ravitaillement bien mérité à la buvette et de boucler la boucle.

Passage de la caravane: aux alentours de 13h10

Passage des coureurs: 14h et entre 15h38 et 15h47