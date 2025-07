1/5 Choc pour Emanuel Buchmann et l'équipe Cofidis avant la deuxième étape: des voleurs ont dérobé onze de leurs vélos de course. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Le Tour de France avait à peine entamé sa première étape que l'équipe française Cofidis connaissait déjà une mésaventure inattendue: ses vélos avaient disparu. Au total, onze vélos high-tech de la marque Look ont été volés dans le camion de l'équipe, stationné près de l’hôtel des coureurs. Le montant estimé du préjudice, vol et dégâts compris serait d'environ 150'000 francs suisses.

Une deuxième étape avec du matériel de secours

«Lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons malheureusement constaté que notre camion-atelier avait été forcé. Lors de l’inventaire, onze vélos manquaient à l’appel. Ils ont probablement été volés vers 4h30 du matin, alors même qu'un service de sécurité était présent», a expliqué le manager général de l'équipe, Cédric Vasseur, à Cyclism’Actu. «Heureusement, nous n'avions que ces onze vélos dans le camion, et chaque coureur dispose d'un vélo de course et de deux vélos de secours.»

L'équipe française Cofidis a tout de même pu disputer la deuxième étape grâce à des vélos de rechange. «Heureusement, notre hôtel était proche du service de course. Nous avons pu y récupérer du matériel pour que nos coureurs puissent participer à l’étape du jour, même si les modèles dérobés étaient des versions spéciales Tour de France. Cela a clairement été un désavantage.»

Retour rapide à la normale

Heureusement pour Cofidis, les choses sont vite rentrées dans l’ordre. Dès mardi, lors de la 4e étape entre Amiens et Rouen, les coureurs ont pu retrouver leurs vélos d'origine.

Selon une source policière, cinq vélos avaient déjà été retrouvés dimanche, non loin du lieu du vol. «Lundi après-midi, les six vélos restants ont été localisés et saisis à une vingtaine de kilomètres au nord de Lille», a précisé Cédric Vasseur à l’AFP. «C’est une excellente nouvelle. Cela va nous permettre de continuer le Tour sereinement.»