Marc Marquez gagne le sprint à Austin

Le leader du championnat du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati) a remporté la course sprint du Grand Prix des Amériques samedi à Austin, au Texas. Il s'est imposé devant son frère cadet Alex.

Marc Marquez est imbattable en ce début de saison. Photo: Dustin Safranek

ATS Agence télégraphique suisse

Leader du championnat MotoGP, Marc Marquez (Ducati) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix des Amériques à Austin, devançant son frère cadet Alex. Le double champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati) complète le top 3 de cette course de 10 tours seulement (contre 20 pour le GP dimanche), qui donne des points au championnat.

Il s'agit de la troisième course sprint de la saison remportée en autant de rendez-vous par Marc Marquez, qui débutera le Grand Prix, dimanche, en pole position. Au général, Marquez compte désormais 86 points – soit le maximum possible grâce à ses victoires dans les sprints et les GP des deux premières manches de l'année.