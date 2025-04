MotoGP: le Grand Prix de France prolongé jusqu'en 2031

L'épreuve continuera d'avoir lieu au Mans. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'inscription du Grand Prix de France au calendrier du Championnat du monde de vitesse moto a été prolongée jusqu'en 2031, a annoncé le promoteur. L'épreuve est organisée depuis 25 ans au Mans.

«Notre contrat de promoteur arrive (à échéance, NDLR) fin 2026 (...) mais j'ai l'immense plaisir, l'honneur et la fierté de vous annoncer qu'il est reconduit jusqu'en 2031», a déclaré son promoteur, Claude Michy, lors d'une conférence de presse de présentation du GP, dont la prochaine édition se tiendra du 9 au 11 mai prochain.

La course continuera de se tenir au Mans, sur le circuit Bugatti, comme l'a aussi confirmé mercredi matin Pierre Fillon, président de l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), qui gère le circuit manceau. Créé en 1920, le GP de France a été disputé sur plusieurs circuits, dont le Bugatti du Mans. Le tracé sarthois, construit en 1965, accueille l'épreuve sans interruption depuis 2000 et a accueilli en 2023 la millième course de l'histoire en MotoGP.