Simon Strimer

Un rayon de soleil, au cœur de l’hiver, aura joué un vilain tour à Lionel Spitz. Le sprinter du 400m raconte à Blick comment il a contracté une fâcheuse blessure il y a environ deux mois et comment il s’est battu pour revenir. Heureusement pour lui, le Zurichois de 24 ans sera au départ des Championnats du monde en salle en Chine. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi.

La sélection suisse pour les Championnats du monde en salle en Chine (21 au 23 mars) Dames: Mujinga Kambundji et Géraldine Frey (60m). Audrey Werro et Rachel Pellaud (800m). Joceline Wind (1500m), Ditaji Kambundji (60m haies), Angelica Moser (perche), Annik Kälin (longueur). Messieurs: William Reais (60m), Lionel Spitz (400m), Jason Joseph (60m haies), Simon Ehammer (longueur).

«Il y a environ huit semaines, il ne faisait pour une fois pas si froid dehors, environ 12 degrés. Je me suis alors dit que je pourrais exceptionnellement faire l’entraînement de sprint à l’extérieur. Mais je me suis fait une élongation», nous expliquait le coureur il y a deux semaines lors des Championnats d’Europe à Apeldoorn. La compétition néerlandaise était alors le premier rendez-vous où il pouvait à nouveau sprinter sans douleur. Un soulagement malgré son élimination.

«Ça fait vraiment du bien de pouvoir passer ce 400m sans avoir mal. Je suis donc très positif», assurait Lionel Spitz en souriant.

Thérapie dans l’eau

C’est une thérapie aquatique qui l’a aidé à remettre sa jambe en forme. «Quand on ne peut pas faire de sprint, on essaie de stimuler les muscles dans l’eau, car la charge y est beaucoup plus faible. Cela donne certes moins de résistance, mais ça ne fait pas mal et ça favorise la circulation sanguine. L’élongation se régénère ainsi plus rapidement», expliquait le sportif.

L’entraînement dans l’eau n’était bien sûr qu’une partie du processus de remise en forme. «J’ai été presque tous les jours chez le physio, en plus des électrothérapies, souvent au sauna, dans un bain de glace et sur le vélo, où j’ai pu exercer une charge complète», poursuit Lionel Spitz.

Même si les bienfaits de l’eau sont agréables, les sprinters aiment avoir les pieds sur la terre ferme. «Ce serait bête que je me retrouve à nouveau dans l’eau», plaisante le Zurichois qui peut désormais reprendre sa marche en avant.