Terminer en beauté
Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais

Swiss Cycling a annoncé lundi sa sélection pour les championnats du monde de VTT en Valais (30 août - 14 septembre). Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux avant de prendre sa retraite.
Publié: 15:30 heures
Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux à Crans-Montana (archives).
Photo: MAXIME SCHMID
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La fin de carrière du champion olympique en 2016 à Rio, qui courra encore une dernière fois devant son public lors de l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide le 21 septembre, intervient alors qu'un changement de génération est en cours.

En Coupe du monde masculine, le meilleur vététiste helvétique se nomme actuellement Fabio Püntener. L'Uranais de 25 ans est monté à deux reprises sur le podium cette saison. Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller n'a jamais quitté le top 10 et pointe à la 2e place du classement général, deux rangs devant la Nidwaldienne Alessandra Keller.

Au total, la Suisse sera représentée par 47 coureuses et 72 coureurs dans sept disciplines différentes - cross-country, e-mountain bike, descente, enduro, e-enduro, marathon et pump track - qui se tiendront sur sept sites différents en Valais.

