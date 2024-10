La situation s'est enfin décantée en finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone. Team Britannia a remporté les deux régates de mercredi contre Luna Rossa et mène ainsi désormais 6-4.

Les Anglais tout près du but à la Coupe Louis Vuitton

Les Anglais tout près du but à la Coupe Louis Vuitton

Le bateau anglais est tout près de se qualifier pour la Coupe de l'America. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les Anglais n'ont plus besoin que d'une victoire pour obtenir le droit de défier Team New Zealand en finale de la Coupe de l'America dès le 12 octobre. Alors que les quatre premières journées de ce duel entre challengers avaient à chaque fois vu chaque bateau gagner et perdre une fois, Team Britannia a fait le break pour s'offrir deux balles de match.

Les Italiens n'auront plus le droit à l'erreur vendredi lors des deux prochaines régates. Ils devront s'imposer à chaque course pour repousser la décision à samedi.