Marc Hirschi ne passe pas loin des médailles aux Mondiaux

Une semaine après la 8e place de Stefan Küng lors du contre-la-montre des Championnats du monde de Zurich, les espoirs du cyclisme suisse étaient sur Marc Hirschi lors de la course en ligne. En excellente forme avant ces Mondiaux, le coureur suisse voulait aller chercher une deuxième médaille mondiale – après le bronze décroché en 2020 à Imola.

Quatre ans plus tard et à domicile, Marc Hirschi n’a pas réitéré son exploit. Le Bernois, toujours dans le groupe des favoris durant toute la journée, a presque réalisé la course parfaite. Extrêmement offensif sur la fin du tracé, il n’est pas parvenu à lâcher définitivement ses adversaires.

Quelques secondes après la victoire de Tadej Pogacar et la sortie surprise de Ben O’Connor dans le final, la médaille de bronze a donc dû se décider au sprint. Et à ce petit jeu, Marc Hirschi n’est pas parvenu à décrocher la breloque, terminant à la 6e place, derrière Mathieu Van der Poel – qui complète le podium.

Pour ce qui est du titre de champion du monde, il fallait se lever tôt pour espérer battre l'extraterrestre qu'est Tadej Pogacar. Le Slovène est sorti du peloton des favoris à 100 (!) kilomètres de l'arrivée et a repris un à un les échappés. Après avoir fait un moment course en tête avec son coéquipier chez UAE Emirates Pavel Sivakov, le triple vainqueur du Tour de France a lâché le Français et a réalisé un solo de 50 kilomètres pour aller s'imposer dans les rues de Zurich.

Grâce à cette victoire, sa première lors des Championnats du monde, il inscrit encore un peu plus sa légende dans l'histoire du cyclisme. À 26 ans, il ne manque quasi rien au palmarès du Slovène, hormis peut-être la Vuelta. Mais sa carrière n'est pas finie.