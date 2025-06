Le Tour de Suisse renforce la sécurité des coureurs

Le Tour de Suisse 2025 sera la première course cycliste au monde à introduire un suivi complet des coureurs et des convois ainsi qu'une centrale de sécurité. Cette nouveauté doit permettre d'améliorer la sécurité des coureurs et de réagir plus vite en cas d'accident.

1/4 Le Tour de Suisse investit dans la sécurité et introduit un suivi GPS généralisé. Ce système a été présenté devant la presse. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Mathias Germann

Est-ce la vue qui attire la presse ce mercredi matin à l’hôtel Panorama, au-dessus de Küssnacht (SZ)? Près de 70 personnes sont présentes à la conférence de presse du Tour de Suisse 2025, un chiffre qui n’a plus été atteint depuis des années.

Malgré le magnifique panorama, tout ce petit monde est davantage attiré par la nouveauté mondiale qui vient d’être annoncée. «Nous serons la première course cycliste au monde à introduire un suivi complet des coureurs et des convois ainsi qu’une centrale de sécurité», explique Olivier Senn.

Pour le directeur du Tour, il fallait mettre ce système en place après le décès tragique de la cycliste Muriel Furrer lors des Championnats du monde de Zurich l’automne dernier. «Cela ne peut pas continuer ainsi», avait-il déclaré à Blick.

Pour rappel, la jeune femme de 18 ans avait percuté un arbre lors d’une descente et était restée dans la forêt pendant une heure et demie sans être découverte. Un sauvetage plus précoce ne l’aurait peut-être pas sauvée, mais dans d’autres cas, à l’avenir, cela pourrait être décisif. «Si quelqu’un quitte le parcours ou si son vélo bouge de manière anormale, l’alerte est donnée à la centrale de sécurité. Cela permet de vérifier immédiatement ce qu’il se passe», explique Olivier Senn.

Cérémonie commémorative

En outre, un système inédit a permis de recenser toutes les zones potentiellement dangereuses du parcours (les femmes s’élanceront du 12 au 15 juin, les hommes du 15 au 22 juin). Ces informations sont mises à la disposition des équipes et des coureurs. «Il y aura aussi des chutes lors de ce Tour de Suisse. Mais nous essayons de réduire leur nombre et la gravité des blessures», poursuit Olivier Senn.

Il est évident que la chute mortelle de Gino Mäder il y a deux ans est dans tous les esprits. Une cérémonie commémorative sera organisée pour lui le 19 juin au col de l’Albula et un mémorial sera inauguré sur le lieu de l’accident.

Victoire suisse chez les femmes?

Parmi les nouveautés de cette édition, les femmes prendront le départ avant les hommes. «Cela valorise leur course», explique Olivier Senn. Il est fort possible que l’on assiste à un duel pour la victoire finale entre les ex-coéquipières Demi Vollering et Marlen Reusser. Ce duel aura lieu à la maison, puisque la Hollandaise habite à Meggen (LU) et que la Bernoise souhaite briller à domicile.

Une victoire suisse au classement général chez les hommes est moins probable, bien que les trois plus grands cyclistes du circuit manquent à l’appel: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel prendront le départ du Tour du Dauphiné en France le 8 juin. Les plus grands espoirs helvétiques reposent sur les épaules de Marc Hirschi et Jan Christen. Ils devraient surtout viser des victoires d’étape. Le grand favori est le deuxième du classement général de l’année dernière, Joao Almeida.