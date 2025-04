La joie de Max Verstappen, auteur de la pole position à Suzuka Photo: Shuji Kajiyama

ATS Agence télégraphique suisse

Suprise! Verstappen devance les McLaren au Grand Prix du Japon. Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications au nez et à la barbe des McLaren, samedi sur le circuit de Suzuka. Le quadruple champion du monde en titre a en effet devancé les monoplaces de couleur papaye du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de seulement 12 et 44 millièmes de seconde. Il signe sa quatrième pole consécutive à Suzuka.

Verstappen a surpris tout le monde, lui compris, en réussissant un tour de rêve pour son ultime tentative sur les «montagnes russes» de Suzuka, au volant d'une voiture que l'équipe avait jugée non compétitive après les trois séances d'entraînement précédentes. Il s'agit de sa 41e pole en Formule 1.

Course manquée

Les pilotes de l'écurie Sauber ont manqué leur affaire: pour la première fois cette année, ils ont même tous deux été éliminés dès la première partie des qualifications. L'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto s'élanceront dimanche des 16e et 17e places sur la grille.

La séance de qualification a duré un peu plus longtemps que prévu. Comme lors des essais libres, la course a dû être interrompue pendant un court laps de temps en raison d'un incendie. Dans la deuxième section, de l'herbe s'est à nouveau enflammée le long de la piste. L'étincelle provoquée par le contact des voitures avec le sol en est à nouveau à l'origine.