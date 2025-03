Un vétéran du biathlon signe sa première victoire en dix ans

À Pokljuka, le biathlète slovène Jakov Fak, 37 ans, a remporté une victoire surprise dans l'épreuve individuelle de 15 km de la Coupe du monde. Après dix ans sans victoire, il s'est imposé grâce à un tir parfait, devançant le Norvégien Laegreid et le Suédois Ponsiluoma.

Jakov Fak a remporté sa neuvième victoire en Coupe du monde, chez lui en Slovénie.

Lors de la Coupe du monde à Pokljuka, le vétéran slovène du biathlon Jakov Fak a célèbré une victoire surprenante à domicile. Le coureur de 37 ans a remporté la course individuelle de 15 km après dix ans sans victoire.

Jakov Fak a remporté la neuvième victoire en Coupe du monde de sa longue carrière grâce à un tir parfait et une solide performance en ski. Le double champion du monde a réussi à mener ses 20 coups à la ligne d’arrivée dans des conditions météorologiques difficiles et a tenu à distance le Norvégien Sturla Holm Laegreid et le Suédois Martin Ponsiluoma.

Johannes Thingnes Böe, quintuple médaillé aux Championnats du monde de Lenzerheide, n’a terminé que 8e, à 1'43'', malgré une bonne performance au tir (1 pénalité), et a dû céder la tête du classement général de la Coupe du monde à son compatriote Laegreid.

La première course du week-end à Pokljuka a également été une déception pour les Suisses. Niklas Hartweg a terminé 30ème et a été le seul à réussir à passer le pas de tir (2 erreurs). Josha Burkhalter (50e/6 erreurs), Sebastian Stalder (89e/5 erreurs) et Arnaud Du Pasquier (90e/9 erreurs) terminent dans la moitié inférieure du classement.