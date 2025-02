L'ambiance dans les Grisons ravit les fans de biathlon

1/11 Manuel (à gauche) et Kay reviennent des Championnats du monde de ski à Saalbach - et continuent de faire la fête aux Championnats du monde de biathlon. Photo: Marco Pescio

A Lenzerheide, les premières se succèdent. Dimanche, les Championnats du monde de biathlon ont attiré 13’500 spectateurs lors des deux courses de poursuite, ce qui constitue bien entendu un record suisse absolu. Il n’y avait jamais eu autant de monde pour ce sport dans notre pays, même pas lors de la première étape suisse de Coupe du monde organisée en 2023. Désormais, la grande fête du biathlon dans les Grisons va faire encore mieux.

Un nouveau record de spectateurs est déjà assuré pour samedi prochain, en vue des relais féminins et masculins. Il devrait y avoir au moins 16’500 visiteurs. Parmi eux, de nombreux Suisses qui découvrent pour la première fois ce sport marginal. Mais aussi des milliers de fans de biathlon expérimentés venus de l’étranger.

Il faut le savoir: les fans de biathlon sont considérés comme particulièrement passionnés, fidèles, fair-play et souvent aussi très festifs. Cela crée une «ambiance vraiment géniale» dans le village des fans, dans le stade d’arrivée ainsi que sur le parcours, comme le constate la biathlète suisse Elisa Gasparin: «C’est vraiment génial, je ne peux pas le dire autrement. A certains endroits du parcours, tu n’entends plus ta propre respiration.»

La jeune femme de 33 ans sait à quel point l’ambiance peut être bonne dans le circuit international du biathlon. Mais cette ambiance, elle peut maintenant en profiter chez elle. La Grisonne, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, habite, comme presque tous les représentants suisses, à quelques minutes de l’arène de biathlon.

«La bière a bon goût»

En parcourant les vastes installations, on ne peut pas passer à côté des groupes de supporters allemands et français. Mike et Radi, par exemple, sont venus de Saxe, équipés de drapeaux allemands et de nombreux pins d’événements auxquels ils ont assisté autrefois. «Depuis 2012, nous avons assisté à tous les Championnats du monde et c’est la première fois depuis Ruhpolding que le temps est aussi clément», se réjouit Radi. Et Mike ajoute en souriant: «La bière a bon goût aussi. C’est juste un peu cher, on pourrait presque perdre l’habitude de boire!» Il a payé l’équivalent de sept euros pour sa canette. L’ambiance survoltée dans les bars ou dans le plus grand chalet de fête de Suisse (900 mètres carrés), surtout le week-end dernier, montre toutefois que le prix de la bière ne refroidit pas franchement les fêtards ces jours-ci.

Ce sont surtout de nombreux Allemands qui ont fait le déplacement dans les Grisons, comme Mike (à gauche) et Radi. Photo: Marco Pescio

Mike et Radi sont aussi de grands fans du club de football allemand de Schalke. Mais le biathlon exerce une attraction particulière sur eux: «Ce sport est différent. Ce qui nous intéresse, c’est l’ambiance. Ici, contrairement au football, tout est paisible» soulignent-ils.

Un autre fan allemand déclare: «Nous sommes certes heureux quand les Allemands sont bons, mais nous le sommes aussi quand d’autres réussissent. Une médaille de Lena Häcki-Gross m’aurait fait très plaisir.» Carsten et Monika, de Bochum, partagent cet avis, tout en précisant que pour obtenir ce résultat historique aux Championnats du monde, «il faudrait vraiment que tout concorde». Lors de l’épreuve féminine individuelle de mardi, Lena Häcki-Gross a manqué l’exploit en se classant 16e devant Amy Baserga (19e), Aita Gasparin (20e) et Elisa Gasparin (62e).

Des Championnats du monde de ski au biathlon

Qu’en est-il des fans suisses? Après une petite recherche, il y en a aussi: Manuel et Kay portent chacun une veste ornée de nombreux drapeaux fédéraux ainsi que des bonnets de bouquetin. Tous deux arrivent directement des Championnats du monde de ski à Saalbach. «Nous sommes rentrés brièvement à la maison pour une journée, maintenant nous espérons porter chance aux Suisses ici aussi.»

Louanna et Coriolan sont venus depuis la France. Ils sont fiers de leur coiffure. Photo: Marco Pescio

Pendant ce temps, Louanna et Coriolan sont venus spécialement de Bretagne et présentent en riant le couvre-chef qu’ils portent tous les deux: un coq, l’emblème français. «Nous en sommes très fiers. Maintenant, nous voulons encore plus de médailles pour la France!», s’enthousiasme le couple.

Une chose est certaine: on fera de toute façon la fête à Lenzerheide jusqu’à la clôture des Championnats du monde dimanche. Et volontiers entre les nations, comme le soulignent tous les participants. Les organisateurs peuvent aussi se réjouir: un total d’environ 80’000 spectateurs est attendu, ce qui dépasse largement l’objectif minimal de 55’000 inscrit au budget.