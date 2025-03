Il passe de la prison au sommet du golf!

1/5 Ryan Peake peut exulter. Photo: Getty Images

Nicolas Horni

Le week-end dernier, le golfeur Ryan Peake a remporté la 104e édition du traditionnel New Zealand Open. À 31 ans, il s’est assuré non seulement une prime de plus de 170’000 francs suisses, mais aussi plusieurs invitations à des tournois internationaux. Mais le golfeur revient de loin, de très loin même.

Jusqu’à l’âge de 21 ans, l’Australien comptait parmi les talents les plus prometteurs de son pays, se battant par exemple régulièrement en duel avec l’actuel vainqueur du Major Cameron Smith. Mais il a dérapé en devenant membre des Rebels, l’un des gangs de motards les plus importants et les plus célèbres d’Australie. Il s’est alors retrouvé derrière les barreaux, condamné à cinq ans de prison pour coups et blessures.

Alors qu’il est en prison, son entraîneur Richie Smith le contacte et l’encourage à se remettre au golf. Après sa libération, les deux hommes s’associent et participent à de nombreux petits tournois. Ils se sont frayé un chemin jusqu’au sommet.

«Mon histoire est ce qu’elle est»

Le week-end dernier, Ryan Peake a remporté le plus grand tournoi de sa carrière, malgré une préparation tumultueuse. En tant que délinquant, il a en effet besoin d’un visa d’entrée dans de nombreux endroits, notamment pour se rendre à l’Open de Nouvelle-Zélande. Il a obtenu le sésame à peine deux jours avant le début du tournoi. Ryan Peake s’est envolé à la hâte et s’est entraîné sur un terrain qu’il ne connaissait pas.

«J’ai toujours su que je pouvais y arriver. La seule question était de savoir quand j’allais le faire», explique-t-il après son exploit. «J’ai changé de vie. Mon histoire est ce qu’elle est, mais je voulais juste jouer au golf.»