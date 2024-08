La légende de l'Ironman Daniela Ryf arrête avec effet immédiat

La triathlète Daniela Ryf se retire avec effet immédiat - plus tôt qu'annoncé. Des problèmes de santé ne permettent plus à la légende de continuer à courir.

Son corps ne suit plus

Nicolas Horni

Daniela Ryf (37 ans) met un terme à sa carrière. La triathlète a annoncé lundi matin sur son compte Instagram qu'elle mettait fin à sa carrière avec effet immédiat. «Je dois malheureusement annoncer que je prends une retraite anticipée et que je ne pourrai plus participer à aucune course cette année».

Initialement, la Suissesse voulait continuer jusqu'à fin novembre. Une blessure au coccyx est maintenant à l'origine de sa retraite prématurée. «Le diagnostic est une inflammation à l'extrémité de la moelle épinière (conus medullaris). Nous avons tout essayé pour me rétablir, mais le traitement n'a pas fonctionné». Il est maintenant temps de «respecter les signes de son corps».