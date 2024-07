De passage dans sa région pour la 7e étape du Tour de France, le coureur français Julien Bernard en a profité pour haranguer la foule et embrasser sa femme. Un écart qui lui a valu... une amende de 200 francs suisses.

Ce cycliste embrasse sa femme en pleine course et... reçoit une amende

Le coureur français Julien Bernard a écopé d'une amende de 200 francs pour avoir harangué la foule et embrassé sa femme en pleine course.

Comptant pour la 7e étape du Tour de France, le contre-la-montre entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin a été marquée par une scène insolite. Le coureur français Julien Bernard (Lidl-Trek), a harangué ses supporters venus le soutenir, avant d'interrompre sa course pour aller embrasser sa femme.

Un geste qui a suscité l'enthousiasme de la foule, mais pas des commissaires de l'Union cycliste internationale (UCI) qui ont décidé de sanctionner le coureur d'une amende de 200 francs suisses pour «comportement déplacé au cours de la course et dommages à l’image du sport».

Mais pas de quoi faire regretter son action à Julien Bernard. Sur X, le Français s'est amusé de cette sanction: «Désolé l'UCI d'avoir porté dommage à l'image du sport», écrit-il non sans une pointe d'ironie. Et de préciser: «Je veux bien payer 200CHF tous les jours et revivre ce moment.»