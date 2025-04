La Suisse a connu un hiver très réussi en ski alpin. Mais qu'en est-il des autres sports de neige et de glace? Le grand bilan des sports d'hiver. Avec le facteur spectacle, les chances de médailles pour les Jeux olympiques 2026 et les perspectives pour la relève.

1/11 Tout feu tout flamme: Gregor Deschwanden (ici à Zakopane en Pologne) s'est imposé cet hiver comme le numéro 1 suisse du saut à ski. Photo: Anadolu via Getty Images

Marco Pescio , Nicola Abt et Matthias Dubach

Que s'est-il passé cet hiver dans le monde fabuleux des sports d'hiver? Blick tire le bilan suisse!

Saut à ski

Coefficient de spectacularité: ***** (5 étoiles au maximum)

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: *** (5 étoiles au maximum)

La situation de la relève: ** (5 étoiles au maximum)

Comme dans un roman policier: le pays hôte, la Norvège, a manipulé ses combinaisons dans une arrière-salle pendant les championnats du monde. Une vidéo filmée en secret a révélé le scandale. Les athlètes et les fonctionnaires ont été suspendus. L'affaire a fait les gros titres dans le monde entier. L'annonce du quadruple champion olympique Simon Ammann (43 ans) de continuer à sauter jusqu'aux Jeux olympiques de 2026 en Italie est donc passée complètement inaperçue. Gregor Deschwanden (34 ans) s'est imposé comme le leader de l'équipe suisse. Le Lucernois est monté quatre fois sur le podium. Il est notre plus grand espoir de médaille à Milan. Derrière les forces établies se cachent deux talents, Yanick Wasser (20 ans) et Felix Trunz (18 ans). Tous deux ont pu goûter à l'air de la Coupe du monde cette saison. Yanick Wasser s'est même assuré quelques points. Chez les femmes, notre plus grand espoir s'appelle Sina Arnet (19 ans).

Ski de fond

Coefficient de spectacularité: *****

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: ***

La situation de la relève: ***

Cet hiver, Nadine Fähndrich a confirmé de manière impressionnante son statut de meilleure fondeuse suisse de tous les temps. La reine du sprint de Suisse centrale est montée sur neuf podiums en Coupe du monde et a terminé à la deuxième place du classement du sprint. Aux Championnats du monde, elle a couronné sa saison par deux médailles de bronze - en sprint individuel et en sprint par équipe, avec Anja Weber, qui compte parmi les plus grandes promesses pour les prochaines saisons, aux côtés des sœurs Nadja et Marina Kälin. La sensation des championnats du monde de Trondheim est venue du relais masculin, qui a remporté une médaille d'argent de manière très spectaculaire. Ces excellents résultats peuvent également laisser espérer d'autres coups d'éclat suisses l'hiver prochain aux Jeux olympiques.

Biathlon

Coefficient de spectacularité: ****

Chances de médailles pour les JO 2026: **

La situation de la relève: *

Cet hiver, les premiers Championnats du monde à domicile, à Lenzerheide, ont été une priorité. L'événement en lui-même a été un succès en termes d'audience. L'explosion historique de médailles que l'on espérait n'a toutefois pas eu lieu, même si le bilan n'est pas totalement négatif avec deux quatrièmes et deux cinquièmes places. De ce point de vue, les championnats du monde ont néanmoins été prometteurs sur le plan sportif, car la jeune équipe suisse, en pleine ascension, a montré qu'il ne lui manquait plus grand-chose pour monter sur le podium lors des grands événements. Niklas Hartweg et Lena Häcki-Gross, en particulier, devraient faire partie du cercle élargi des favoris aux Jeux d'hiver de 2026. Avec Elisa Gasparin, c'est une biathlète expérimentée qui se retire - en revanche, l'ancienne championne du monde juniors Lea Meier est dans les starting-blocks. Pour le reste, un seul mot d'ordre en matière de relève: beaucoup de patience.

Ski freestyle

Coefficient de spectacularité: ***

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: *****

Voici la situation de la relève: ***

Les Championnats du monde à domicile à Saint-Moritz ont été le grand moment fort de cette saison. Le jour J, la championne olympique Mathilde Gremaud s'est une nouvelle fois illustrée. La Fribourgeoise a remporté le titre en slopestyle. En big air, Sarah Höfflin a décroché la médaille d'argent. Aux Jeux olympiques, elles sont nos garanties de médailles. Ce n'est pas le cas d'Andri Ragettl, qui n'a encore jamais remporté une médaille aux JO. Après sa déception aux championnats du monde, il a annoncé qu'il s'entraînerait plus dur que jamais. Il n'y a pas de successeur désigné pour la figure de proue de la Suisse. Nicola et Gian Andri Bolinger ont triomphé en Coupe d'Europe, mais ils n'ont pas encore réussi à percer au plus haut niveau. Chez les femmes, les espoirs reposent sur Anouk Andraska. Début février, l'Appenzelloise s'est hissée à la quatrième place en big air.

Curling

Coefficient de spectacularité: ****

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: *****

Voici la situation de la relève: **

Wouah, quel hiver! Les femmes, emmenées par la skip Silvana Tirinzoni, ont atteint la finale des championnats du monde pour la sixième fois consécutive et ont décroché l'argent face aux puissantes Canadiennes. L'équipe menée par le skip Yannick Schwaller a fait de même lors de la première finale suisse des championnats du monde masculins depuis 22 ans. Ce sont des perspectives de rêve pour les Jeux olympiques, puisque les deux équipes prendront le départ à Cortina (Italie). Comme l'équipe de la skip Corrie Hürlimann a créé la surprise en remportant les Championnats de Suisse contre l'équipe de Tirinzoni et en décrochant une place pour les Championnats d'Europe, il semble que les choses bougent aussi derrière les équipes de pointe. La saison peut d'ailleurs se terminer encore mieux: Alina Pätz et Sven Michel participeront encore aux championnats du monde mixtes fin avril et seront là aussi de sérieux candidats à une médaille.

Patinage artistique

Coefficient de spectacularité: ****

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: *

Voici la situation de la relève: ****



Lukas Britschgi remporte à Tallinn le premier titre européen masculin suisse depuis 78 ans. Il n'y a pas de doute, cette saison a été réussie uniquement grâce à ce coup d'éclat. Pour les Jeux de Milan, c'est surtout la profondeur de l'équipe suisse qui semble grandiose. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Suisse devrait être présente dans toutes les disciplines du patinage, puisque les Zurichois Gina Zehnder/Beda-Leon Sieber représenteront la danse sur glace et Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart le patinage en couple. A cela s'ajoutent les grands talents Kimmy Repond, Livia Kaiser et Anthea Gradinaru en individuel. Il ne faut toutefois pas s'attendre à des médailles à Milan, la concurrence mondiale étant trop importante.

Bob

Coefficient de spectacularité: **

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: **

La situation de la relève: *

Dans la riche histoire du bob suisse, l'hiver 2024/25 est plutôt marginal: seulement deux places de podium et aucune victoire. Le leader de l'équipe, Michael Vogt, n'a repris la luge qu'en cours de saison après une opération du dos. Il a tout de même décroché son seul podium dans l'exigeant bob à quatre (3e place). Melanie Hasler est également montée sur le podium avec une deuxième place à Winterberg. Mais aux Jeux olympiques, les Suisses sont tout de même en mesure de profiter d'un faux pas des favoris allemands - s'ils prennent des départs plus rapides. Comme dans tout le bob, les nouveaux talents sont rares. Il y a une lueur d'espoir chez les femmes: Avec Inola Blatty et Selina Isler, deux équipes se sont fait remarquer en Coupe d'Europe.

Snowboard alpin

Coefficient de spectacularité: ***

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: ****

Voici la situation de la relève: ***

Un hiver sans victoire pour Julie Zogg? La dernière fois que c'est arrivé, c'était lors de la saison 2018/17, et ses quatre podiums ne sont qu'une maigre consolation. D'autant plus que Julie Zogg, comme toute l'équipe suisse, est repartie bredouille des championnats du monde. Le point culminant a été atteint par Dario Caviezel avec sa victoire en Coupe du monde au début de l'année. Les problèmes de matériel ont été un compagnon permanent de l'équipe suisse. Si l'on parvient à les maîtriser, tout est possible à Milan en 2026, d'autant que la superstar Ester Ledecka sera probablement absente puisque les épreuves de snowboard se dérouleront parallèlement à la descente et au super-G. La jeune Xenia von Siebenthal, âgée de 17 ans seulement, est porteuse d'espoir pour l'avenir. La Davosienne a remporté en mars sa deuxième médaille d'or aux Championnats du monde juniors. En Coupe du monde, elle s'est déjà classée plusieurs fois dans le top 20.

Snowboard freestyle

Coefficient de spectacularité: ****

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: **

Voici la situation de la relève: ***

Iouri Podlatdchikov a fait les gros titres avec son retour éclair qui a surpris la Suisse. Cinq ans après sa retraite, le champion olympique a fait son retour dans le half-pipe à Laax. Plus tard, il s'est à nouveau qualifié pour la finale américaine - malgré une déchirure des ligaments croisés! Son grand objectif est les Jeux olympiques de 2026, auxquels Jan Scherrer veut à nouveau participer. Une blessure aux côtes a contraint le leader de l'équipe suisse à observer une pause de plusieurs mois. David Hablützel et l'espoir Berenice Wicki sont également en pleine rééducation. S'ils sont tous remis à temps, la Suisse enverra une équipe performante à Milan. Jonas Hasler a également de bonnes chances de participer à ses premiers Jeux olympiques. Le Thurgovien s'est classé cinquième en slopestyle à Laax. Il est l'un des rares à faire également partie de l'élite mondiale élargie en half-pipe.

Snowboardcross

Coefficient de spectacularité: ***

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: ***

Voici la situation de la relève: ***

Ce fut la nouvelle la plus triste de l'hiver. Le 23 décembre, Sophie Hediger est décédée à l'âge de 26 ans. Avec leur coéquipière dans le cœur, Sina Siegenthaler et Valerio Jud ont décroché le bronze aux Mondiaux. En quart de finale, Sina Siegenthaler a percuté sa collègue de chambre Noémie Wiedmer, qui était en tête. Malgré cette élimination abrupte aux championnats du monde, le talent bernois a étonné lors de sa première saison en Coupe du monde. La championne olympique junior s'est régulièrement classée dans le top 10. Si Noémie Wiedmer continue ainsi, elle sera une candidate aux médailles de Milan en 2026. Tout comme Sina Siegenthaler, qui a été la seule à monter sur le podium de la Coupe du monde cette saison, et ce à trois reprises.

Skicross

Coefficient de spectacularité: *****

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: ****

Voici la situation de la relève: ***



De l'or, de l'or et encore de l'or. Fanny Smith et Ryan Regez ont assuré le show lors des Championnats du monde à Saint-Moritz. Pourtant, tous deux ont d'abord dû trouver le rythme optimal en début de saison. La Vaudoise a fêté fin février la première de ses quatre victoires en Coupe du monde. Quant à Ryan Regez, il a eu des envies de retraite. Aujourd'hui, les deux sont plus performants que jamais. La profondeur de l'équipe plaide également en faveur d'une médaille olympique suisse. Alex Fiva, Tobias Baur, Romain Detra, Talina Gantenbein et Saskja Lack sont tous déjà montés sur un podium de Coupe du monde. A côté de ces brillants athlètes, les talents ont la vie dure. Mais il faut définitivement retenir le nom de Chiara von Moos. L'Obwaldienne est actuellement constamment en tête de la Coupe d'Europe. Il en va de même pour Anna Dietrich. Dernièrement, l'athlète de Sargans a obtenu une sensationnelle cinquième place en Coupe du monde.

Patinage de vitesse

Coefficient de spectacularité: ***

Chances de médailles aux Jeux olympiques 2026: *

Voici la situation de la relève: **

Kaitlyn McGregor et Livio Wenger ont réalisé un exploit historique en Coupe du monde. Lors du relais mixte, organisé pour la première fois, le duo suisse s'est tout de suite imposé. Aux Championnats du monde individuels à Hamar, Livio Wenger s'est toutefois moins bien débrouillé en départ en ligne, où il fait partie de l'élite mondiale, en se classant 12e. Pour Kaitlyn McGregor et Ramona Härdi, le départ en ligne est également la discipline de prédilection, dans laquelle le trio espère également réaliser un coup aux Jeux olympiques.