Un joueur de fléchettes hospitalisé aux championnats du monde

Inquiétude pour le joueur de fléchettes Sandro Eric Sosing. Le Philippin a dû être hospitalisé pour des douleurs à la poitrine et n'a donc pas pu disputer son match de championnat du monde. De plus, il ne touchera pas sa prime de participation.

1/4 Sandro Eric Sosing a dû être hospitalisé pour des douleurs à la poitrine et a manqué son match au championnat du monde de fléchettes. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

Le championnat du monde de fléchettes à Londres bat son plein. Il y a déjà eu quelques surprises, comme les défaites au deuxième tour du numéro 2 mondial Michael Smith (champion du monde 2023) ou du quadruple demi-finaliste des championnats du monde James Wade (numéro 16 mondial). Mais vendredi, une triste histoire s'est déroulée autour d'un joueur philippin.

Sandro Eric Sosing devait disputer son premier tour contre Ian White, mais il a dû être hospitalisé peu avant. L'homme de 41 ans souffrait de douleurs à la poitrine, raison pour laquelle il s'est rendu chez le médecin par mesure de précaution, a annoncé le maître de cérémonie John McDonald, qui fait monter les joueurs sur scène. Comme il n'y avait pas de remplaçant, Ian White passe automatiquement au deuxième tour.

Pas de prime

La prime de 7500 livres (environ 8400 francs) offerte pour une participation au premier tour ne sera pas touchée par Sandro Eric Sosing. Derrière cette décision se cache la règle de la Professional Darts Corporation (PDC) selon laquelle un joueur ne reçoit pas la prime s'il ne se présente pas à son match, même s'il s'est qualifié pour le tournoi.

L'expert de Sport1 Max Hopp rapporte avoir aperçu l'athlète: «Il n'avait pas l'air très heureux à ce moment-là. Il n'était pas bien physiquement.» Au début, l'Allemand, qui est devenu champion du monde junior en 2015 et reste à ce jour le plus jeune détenteur du titre, a pensé que le Philippin était simplement nerveux avant son match. Cela s'est finalement avéré plus grave.