Ruth Chepngetich écartée
La recordwoman du marathon suspendue trois ans pour dopage

Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage, a indiqué l'Unité d'intégrité de l'athlétisme jeudi.
Publié: 17:20 heures
Ruth Chepngetich a été suspendue trois ans pour dopage.
Photo: AFP
ATS Agence télégraphique suisse

La Kényane, sanctionnée à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, avait pulvérisé en octobre 2024 le record du monde du marathon (2h09'56).

«L'AIU a suspendu Ruth Chepngetich pour trois ans à partir du 19 avril 2025 pour la présence et l'utilisation d'une substance interdite», a écrit l'AIU, qui avait suspendu provisoirement la Kényane en juillet. Ses résultats sont annulés à partir du 14 mars 2025.

