Olympic tient son exploit et file en quarts de Coupe d'Europe

Roberto Kovac a été l'un des grands artisans de la qualification. Photo: FIBA

Matthias Davet Journaliste Blick

Le scénario était plutôt simple pour Olympic avant cette rencontre décisive de Coupe d'Europe FIBA. En s'imposant face à Anwil Wloclawek, les Fribourgeois étaient certains de vivre les quarts de finale de la compétition. Une défaite de moins de 20 points était également possible. Sauf qu'avant la rencontre, l'entraîneur Thibaut Petit ne souhaitait pas faire ce genre de calculs.

Sur le terrain et devant de nombreux supporters vêtus de blanc, l'équipe de Fribourg pouvait aligner son capitaine Natan Jurkovitz, légèrement blessé en début de semaine et pas du déplacement lors du dernier match à Massagno. Le No 99 a directement rassuré tout son monde, réalisant un énorme dunk sur la toute première action du match. Le public pouvait se rasseoir et trembler pour les 40 prochaines minutes.

Les premières actions ont été un retour de bâton. Si DJ Funderburk a répondu au dunk de Natan Jurkovitz, Luke Petrasek en faisait de même après les 3 points d’Eric Nottage. Comme les deux équipes se rendaient coup sur coup en début de rencontre, aucune ne parvenait à s'envoler.

2'32 sans scorer

Puis, les artificiers ont décidé de prendre le match à leur compte. Les Polonais ont réussi trois lancers primés de rang et, normalement, auraient pu prendre le large. Sauf que, en face, il y avait un homme dénommé Roberto Kovac. Durant toute la rencontre, le No 24 de Fribourg a été d'une adresse indécente. À chaque fois ou presque qu'il tirait au-delà de la ligne de 6,75 m, il faisait mouche. De quoi déprimer sans aucun doute ses adversaires.

Mais avant le show Kovac, il y a eu un petit coup de chaud au sein de la Salle Saint-Léonard. Anwil est parvenu à prendre cinq longueurs d'avance à quelques minutes de la fin du quart et Olympic a été privé de panier durant 2'32. Sur lancer-franc, Xavier Green a mis fin à l'hémorragie (10e). Après la première période, Fribourg était mené de quatre longueurs. Rien de grave donc, mais il ne fallait pas continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de la rencontre.

Le show Roberto Kovac

La troupe de Thibaut Petit l'a bien compris et rapidement, elle a recollé au score. À nouveau, Roberto Kovac a été grandiose, malgré les deux alley-oop de rang de Nickolas Ogendangenda (17e). Autant dire que les visiteurs étaient contents de ne pas avoir concédé ces deux actions de grande classe car la salle se serait enflammée.

Mais Saint-Léonard pouvait le faire sur les tirs de son No 24. À la mi-match, Kovac en était à 77,8% de réussite à 3 points (7/9). Indécent, on vous l'a dit. Surtout, Olympic avait réussi à recoller au score. Même mieux, les Fribourgeois étaient passés devant au tableau d'affichage avant la mi-match (48-47). S'ils restaient dans leur match, la qualification était à portée de main.

Un avantage de +12

Sauf qu'apparemment, perdre de 19 points n'étaient pas une option dans la tête de Natan Jurkovitz et Cie. Et ils l'ont bien fait comprendre après la pause – Roberto Kovac ne ralentissant qu'à peine le rythme. Surtout, Olympic avait le momentum de son côté après deux paniers d'Arnaud Cotture, qui permettait à son équipe de prendre de la distance (57-54, 24e). La salle ne s'y trompait pas et se levait comme un seul homme. Les trois lancer-francs à la suite d'une faute sur Roberto Kovac lançait parfaitement Fribourg dans ce quart-temps.

Un avantage que Fribourg a conservé et même agrandi durant ces 10 minutes. Un partiel de 10-0 lui a même permis de prendre un avantage de +12. Décisif ou presque à cet instant du match. Sauf qu'en fin de quart, Olympic a un petit peu perdu les pédales d'une partition qu'il maîtrisait jusque-là. À l'entame de la période finale, il ne menait plus que de quatre longueurs (78-74).

Petit coup de chaud

Sauf immense retournement de situation, Fribourg n'allait pas perdre de 24 points ce dernier quart. Mais au basket, tout peut aller très vite et il n'avait pas intérêt à jouer avec le feu. Les joueurs ont toutefois fait un petit peu peur à leur équipe, alignant les imprécisions et permettant à Anwil de repasser devant (81-85).

Mais les Polonais revenaient de trop loin et surtout, Olympic a su faire le dos rond et a surtout été très patient avec le ballon. Au final, les Fribourgeois se sont imposés, pour le plus grand bonheur de leur public (107-101). Natan Jurkovitz et ses coéquipiers pouvaient laisser éclater leur joie. Le plus important est au bout, à savoir la qualification en quarts de finale de la Coupe d'Europe FIBA, une première depuis 2005. À ce stade, ils affronteront les Français de Dijon ou les Grecs du PAOK (aller le 5 mars, retour le 12). Avec un nouvel exploit à la clé?