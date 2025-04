Le centre Balexert vibrera au rythme des battles palpitantes ce samedi lors des qualifications romandes du Red Bull BC One Cypher. Les meilleurs B-Boys et B-Girls de la région s’affronteront avec un seul objectif: accéder à la grande finale nationale à Lausanne.

San Andreas fera partie du jury ce samedi. Photo: San Andreas

Après son succès aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Breaking continue de convaincre un large public, de repousser les limites de la créativité, de la technique et de la performance. Cette discipline, désormais mondialement reconnue, attire une nouvelle génération de danseurs prêts à briller. À Genève, chaque mouvement, chaque figure sera un défi vers l'excellence, alliant style, puissance et créativité pour offrir un spectacle exceptionnel, promettent les organisateurs.

L’objectif? Atteindre la finale nationale le 31 mai à Lausanne, avec l’ambition de se qualifier pour la finale mondiale le 9 novembre 2025 à Tokyo, une expérience hors du commun à vivre sur la scène légendaire du Japon !

Genève en mode Battle!

L’ouverture des portes aura lieu à 12h ce samedi au centre commercial de Balexert et les pré-sélections du Red Bull BC One City Cypher débuteront à 13h30. L’après-midi sera ponctué de battles spectaculaires jusqu’à 18h. Les spectateurs seront plongés dans une ambiance dynamique et électrisante, tandis que les danseuses et les danseurs donneront le meilleur d’eux-mêmes afin de se qualifier pour la finale nationale. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au jour même, et la participation est gratuite pour tous les danseurs!

Un line-up exceptionnel pour des qualifications inédites

Pour cette édition des qualifications romandes, le Red Bull BC One City Cypher s’entoure d’un jury prestigieux composé de San Andrea, Lil Zoo et Metal, qui sélectionnera les danseuses et les danseurs pour la finale nationale à Lausanne. Les battles seront animées par le talentueux DJ

Help, et la présentation sera assurée par l’incontournable MC Serval, garantissant un vrai show!

L’ascension mondiale du breaking

Le breaking, né il y a plus de 50 ans dans les rues du Bronx, a franchi un cap historique en 2024 en faisant son entrée aux Jeux Olympiques de Paris. Issu de la culture hip-hop, il occupe désormais une place centrale sur la scène mondiale. Depuis 2004, le Red Bull BC One est au cœur de cette évolution, avec des compétitions 1-on-1. Le tout premier Red Bull BC One World Final a eu lieu à Bienne, en Suisse, et depuis 2011, le Cypher suisse fait partie des étapes incontournables de cette compétition internationale.

Red Bull BC One 2025 – qualifications Genève