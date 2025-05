Emirates Team New Zealand (à dr.) est le «defender» de la prestigieuse compétition. Photo: QUIQUE GARCIA

«Je suis fière d'annoncer que la Coupe de l'America sera disputée pour la première fois de l'histoire en Italie», a déclaré la 1re ministre italienne Giorgia Meloni dans un communiqué.

L'organisation de la prochaine reine des régates traversait depuis plusieurs semaines une zone de turbulences, les challengers potentiels et le tenant du titre, le Team New Zealand (TNZ), ne réussissant pas à se mettre d'accord sur cette 38e édition du plus vieux trophée sportif du monde.

«Sans la mer, nous ne serions pas ce que nous sommes. La mer est histoire, identité, culture mais aussi un élément indispensable de notre système productif et économique», a ajouté Giorgia Meloni. Elle a précisé que l'organisation de cet événement sportif permettrait d'accélérer la transformation de la zone portuaire de Bagnoli, où se déroulera la compétition, «en un centre touristique, balnéaire et commercial moderne».

«L'endroit idéal»

La régate «se déroulera sous l'ombre vigilante du mont Vésuve», rappellent les organisateurs sur leur site. «Les Italiens sont le public le plus passionné et engagé de la Coupe de l'America et, évidemment, c'est la maison de Luna Rossa», le défi italien, «qui est une équipe incroyable et un concurrent de taille», a commenté Grant Dalton, le patron de TNZ.

Il a ajouté qu'organiser cette compétition à Naples revenait pour TNZ à «entrer dans la tanière du lion» sur le plan de la compétition mais du point de vue de la publicité pour la régate «c'est l'endroit idéal pour organiser la 38e Coupe de l'America».

Contrairement à 2024, les Suisses d'Alinghi Red Bull Racing, vainqueurs en 2003 et 2007, ne seront pas de la partie, comme déjà annoncé. En cause, un désaccord avec le «Defender» néo-zélandais. Les Britanniques ont aussi renoncé.