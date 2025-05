1/7 Roger Federer a mis un terme à sa carrière en automne 2022. Photo: IMAGO/Shutterstock

Nicolas Horni

C’est en larmes, main dans la main avec Rafael Nadal, que Roger Federer a tiré sa révérence en septembre 2022, lors de son dernier match sur le circuit. Un peu plus de deux ans plus tard, l’automne dernier, c’est l’Espagnol qui a, à son tour, rangé sa raquette. Et déjà, les premières rumeurs d’un éventuel match de gala réunissant les deux légendes ont commencé à circuler.

«Je pense au record de spectateurs qu’ils avaient battu en Afrique du Sud. On aime faire les choses en grand. Si l’occasion se présente de le dépasser un jour, je suis sûr que Roger y réfléchira», expliquait Tony Godsick, le manager du Suisse, en citant notamment le stade Santiago Bernabéu comme décor possible.

«Je lui laisse encore un peu de temps»

Mais c’est finalement sur un tout autre terrain qu’un duel pourrait bientôt avoir lieu: un parcours de golf! «S’il m’invite en Suisse, peut-être. Il est toujours le bienvenu à Majorque», a confié Rafael Nadal dans une interview à CNN. Rien de prévu pour l’instant, mais le Majorquin garde la porte ouverte: «Je lui laisse encore un peu de temps», lance-t-il en souriant.

Depuis la fin de sa carrière, Rafael Nadal consacre plus de temps à ses passions — et semble avoir développé un véritable intérêt pour le golf. «Je joue moins que je ne l’espérais», admet-il, même s’il ne cache pas son admiration pour les meilleurs du circuit. Il suit notamment de près Rory McIlroy, qui a récemment touché son rêve du doigt en tentant de décrocher le Grand Chelem en carrière (Masters, US Open, Open Championship et PGA Championship).

«On s’est écrit avant et après», raconte Nadal. «J’étais très ému, je dois avouer que j’ai pleuré à la maison. J’ai beaucoup souffert avec Rory, surtout lors du dernier jour. Je voulais tellement le voir gagner… J’ai suivi chaque coup. J’étais vraiment, vraiment heureux.»

Roger Federer aussi impressionne au golf

Rafael Nadal n’est pas le seul à vibrer pour la petite balle blanche. Il se montre aussi admiratif devant les qualités de golfeur de son ancien rival: «Comme au tennis, ses gestes sont super esthétiques. Il a un coup fantastique», glisse-t-il. Et il n’est pas le seul à le penser.

L’été dernier, lorsque Federer a posté une vidéo de son swing sur Instagram, les commentaires de stars n’ont pas tardé à pleuvoir. «Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire?», s’est amusé Carlos Alcaraz. Andy Murray et John Isner ont eux aussi salué ses aptitudes. «Je suis sûre que tu as déjà le coup de main», a lancé Lindsey Vonn, tandis que Thomas Müller s’est contenté d’un sobre mais admiratif: «Joli swing».