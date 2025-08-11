Nino Schurter va-t-il prendre une retraite anticipée?

La légende du VTT Nino Schurter vit sa dernière saison professionnelle. Une rumeur prétend qu'il pourrait arrêter plus tôt que prévu pour faire ses adieux en Suisse. Blick fait le point.

1/5 Nino Schurter en juillet aux Championnats d'Europe: la légende du VTT est dans le sprint final de sa carrière. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Il y a un an, la légende du VTT Nino Schurter (39 ans) a disputé ses derniers Jeux olympiques à Paris. Les larmes ont coulé. Le Grison avait été saisi par l’émotion en sachant qu’il s’agissait de sa dernière aventure olympique.

Pour sa dernière saison en tant qu’athlète, il va vivre d’autres journées riches en émotions. Lors des Championnats du monde en Valais en septembre, le décuple champion du monde disputera ses dernières courses: du shorttrack à Zermatt, du relais mixte et sa discipline de prédilection, le cross-country, à Crans-Montana.

Après les Championnats du monde, Nino Schurter fera également ses adieux à la Coupe du monde. Selon le calendrier, la finale de la saison aura lieu à la mi-octobre au Mont-Sant-Anne, au Canada. Les grands adieux sont donc prévus Outre-Atlantique. A moins que cela ne se déroule autrement.

Des adieux en Suisse?

Une rumeur circule actuellement selon laquelle Schurter arrêterait plus tôt que prévu, laissant tomber les deux courses nord-américaines de fin de saison. Il pourrait ainsi célébrer sa dernière course professionnelle en Suisse, le 21 septembre à Lenzerheide (GR).

Ces courses auront lieu juste après les Championnats du monde. La station grisonne a surpris par sa rapidité à revenir dans le calendrier après la pause d’un an en 2024. En 2023, Schurter avait déjà fait ses adieux à sa destination préférée, lorsqu’il avait remporté brillamment sa 34e victoire en Coupe du monde. A l’époque également, des larmes avaient coulé, car le champion olympique de 2014 pensait justement courir pour la dernière fois à Lenzerheide.

Aujourd’hui, tout est différent: il pourra tout de même prendre le départ sur son parcours préféré devant des dizaines de milliers de fans. Lenzerheide lui offrira de toute façon un départ en fanfare. Mais l’envie de ranger le vélo directement dans les Grisons a de quoi faire réfléchir le champion. Cela aussi parce qu’une victoire au classement général est hors de portée cette année.

Pas de confirmation pour le moment

Finir plus tôt ou terminer la saison comme prévu? Interrogés par Blick, ni Schurter ni son chef d’équipe Thomas Frischknecht n’ont confirmé les rumeurs.

Une autre question, bien plus importante, reste en suspens. Qui remplacera le Grison dans l’équipe Scott-Sram? «Nous ne pouvons bien sûr pas remplacer Nino à l’identique», explique Thomas Frischknecht. Il faut dire qu’avec dix titres de champion du monde, neuf triomphes au classement général de la Coupe du monde et un jeu complet de médailles olympiques, le Suisse a mis la barre très haut.

Frischknecht sonde depuis longtemps le marché des transferts. Un engagement jusqu’en 2028, c’est-à-dire jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles, semble logique. Mais aucune décision n’a encore été prise. Tout est envisageable, du jeune talent suisse à l’étranger expérimenté. Il est aussi possible que la place de Schurter soit prise par une femme, car en Coupe du monde, comme la plupart des équipes, Scott-Sram s’aligne dans les deux catégories.