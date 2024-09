La cycliste genevoise Elise Chabbey change d'équipe

ATS Agence télégraphique suisse

«J'ai le sentiment que j'ai besoin d'un changement dans ma carrière pour tirer le maximum de moi et gagner quelques courses», a écrit la cycliste sur son compte Instagram. Elle portait depuis 2021 les couleurs de l'équipe Canyon/SRAM Racing.

Elise Chabbey reste sur une saison 2024 assez difficile. Elle a dû abandonner le Tour d'Italie et le Tour de France à chaque fois après des chutes. Elle est aussi tombée lors des Jeux olympiques et a dû se contenter du 18e rang de la course en ligne. La Genevoise espère avoir davantage de réussite prochainement lors des Mondiaux à Zurich.