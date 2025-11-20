DE
Plus de peur que de mal
Accident de wakeboard et de voiture: le fol été des biathlètes suisses

Les figures de proue du biathlon suisse, Niklas Hartweg et Amy Baserga, ont chacun vécu un accident cet été. Ils doivent beaucoup à leurs anges gardiens.
Niklas Hartweg et Amy Baserga ont été brièvement freinés pendant la préparation hivernale.
Photo: keystone-sda.ch
Marco Pescio

«Difficile.» Un seul mot suffit à Niklas Hartweg pour décrire son été. Le biathlète suisse a connu plusieurs revers après les Championnats du monde à Lenzerheide, lors desquels il s'est classé quatrième, cinquième, sixième et septième. «C'était différent cette fois-ci, et pourtant similaire à l'année dernière», souffle-t-il lors de la journée des médias de Swiss-Ski, non sans une pointe d'humour noir.

Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'année dernière, il a été blessé à l'épaule après une chute en VTT à l'entraînement. Cette fois-ci, c'est surtout sa santé qui n'a pas joué. Niklas Hartweg a été absent quatre fois pour cause de maladie pendant la préparation et rajoute: «Désormais, j'espère être immunisé contre tous les virus existants.»

Il a même vécu une seconde de frayeur pendant des vacances en famille en Croatie: comme le conducteur du bateau allait trop vite, Niklas Hartweg a été frappé à l'arrière de la tête pendant qu'il faisait du wakeboard. Il a perdu connaissance pendant un court instant et a subi une commotion cérébrale. Sa chance: «Ce n'était qu'une légère blessure.»

«Nous avons de la chance…»

Plus tôt durant la trêve estivale, sa coéquipière Amy Baserga a elle aussi été victime d’un accident, heureusement sans gravité. La Schwytzoise faisait du vélo avec son ami Robin Janser lorsqu'ils ont été percutés latéralement par une voiture. «Ce n'était pas notre faute, précise Amy Baserga. Mais nous sommes tellement sur les routes que quelque chose peut toujours arriver. Nous pouvons nous estimer heureux: cela aurait pu être bien pire.» Car, à part une légère blessure au poignet, elle s'en est bien tirée. En revanche, leurs vélos étaient totalement cassés: «Mais je préfère évidemment cela à l'inverse.»

Sinon, elle a «pour la première fois passé l'été en bonne santé», et elle espère, comme son coéquipier Niklas Hartweg, obtenir des résultats de premier plan lors de l'hiver olympique à venir.

