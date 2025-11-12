Dernière mise à jour: il y a 55 minutes

L'équipe de Suisse de biathlon a été la cible de cambrioleurs lors de son camp d'entraînement en Toscane l'an dernier. Ce vol a laissé un sentiment très désagréable chez les athlètes. Ils témoignent.

1/5 Sebastian Stalder a été le premier à découvrir les ravages dans les appartements. Photo: freshfocus

Marco Pescio

L’été dernier, l’équipe de Suisse de biathlon a vécu un épisode terrifiant lors de son camp d’entraînement en Toscane. Un souvenir qui a marqué plusieurs athlètes. Lors d'un rare jour de congé, ils sont allés assister à une étape du Tour d'Italie, une journée censée leur permettre de se détendre. Il n'en a rien été. Des voleurs ont dévalisé trois appartements dans deux maisons louées.

L’espoir olympique Sebastian Stalder raconte à Blick: «J’ai été l’un des premiers à revenir en bus et j’ai remarqué que la porte de notre maison n’était pas fermée. Quand je suis entré, tout était saccagé: les chaises renversées, les lampes par terre, les valises vidées.»

Les cambrioleurs ont laissé un énorme désordre dans les appartements. Photo: zVg

Depuis, l’incident a été traité et réglé avec l’assurance, précise Sebastian Stalder. Plusieurs athlètes ont perdu ordinateurs portables, écouteurs ou argent liquide. Dans son cas, son permis de port d’armes a même disparu, les voleurs ayant emporté son sac à dos. «Ce cambriolage m’a rendu plus prudent: je fais désormais très attention à toujours fermer la porte à clé», ajoute-t-il.

Son coéquipier Joscha Burkhalter confie également: «Les premières semaines ont été difficiles. Le fait que nous ayons probablement été observés avant est très inquiétant.»

En effet, les biathlètes étaient peut-être déjà connus des voleurs, ce qui rend le procédé des malfaiteurs particulièrement audacieux. Des individus à moto passaient régulièrement devant les maisons et discutaient avec eux, repérant ainsi quand les appartements étaient vides, suppose Sebastian Stalder.

La frayeur de Lena Häcki-Gross

Lena Häcki-Gross a eu de la chance dans son malheur: «Je dormais dans la chambre dont ils ont forcé la fenêtre. Tout était certes dévasté, mais ils sont probablement allés directement dans d’autres pièces. Chez moi, rien ne manquait.»

Malgré tout, elle soutenait que l’équipe déménage immédiatement dans un hôtel à proximité: «Quand quelqu’un fouille dans vos affaires, ce n’est vraiment pas agréable.» Joscha Burkhalter abonde: «C’était effrayant et dégoûtant.» Aujourd’hui, le choc est digéré, assurent-ils à l’unisson.