Une fuite liée au dopage met en lumière Lewandowski

Jeudi dernier, un groupe de pirates informatiques encore inconnu a apparemment mis en ligne plus de 50'000 fichiers de l'agence antidopage polonaise Polada. Selon le journal polonais «Przegląd Sportowy», ces données ont entre-temps également été analysées. Parmi les presque 242 gigaoctets se trouvent également diverses données sensibles d'athlètes polonais de haut niveau – comme par exemple des dossiers médicaux et des résultats de tests antidopage.

Ces dernières listes sont particulièrement intéressantes. En effet, plusieurs athlètes polonais de haut niveau auraient été contrôlés positifs à diverses substances interdites.

Lewandowski et Swiatek apparaissent

Selon les données, la star polonaise du football Robert Lewandowski a par exemple été contrôlée positive aux stéroïdes anabolisants interdits le 12 mars 2022 après un match de Bundesliga de son club d'alors, le Bayern Munich, contre le TSG Hoffenheim. Cette information n'a jamais été rendue publique, Lewandowski ayant participé aux matches qui ont suivi. L'authenticité des données divulguées est en cours de vérification et n'a pas encore été confirmée. La prudence est de mise, notamment en raison du fait que les tests antidopage en Bundesliga sont en fait effectués par l'agence allemande contre le dopage.

La star du tennis polonais Iga Swiatek figure également sur la liste. Après son élimination à Wimbledon en 2021 contre la Tunisienne Ons Jabeur, Swiatek aurait été testée à l'érythropoïétine, un produit dopant interdit. Plusieurs autres athlètes polonais, deux sauteurs à ski et une cycliste figurent également sur la liste, notamment pour avoir consommé des produits dopants, mais aussi pour avoir été en contact avec de la cocaïne, de la marijuana ou de la méthamphétamine.

Attaque de Russie ou de Biélorussie?

Si l'authenticité des données n'est pas encore claire, le piratage lui-même a déjà été confirmé par l'agence nationale Polada et le ministère de la numérisation. Les athlètes concernés auraient déjà été informés. Jeudi, les mêmes hackers ont également paralysé le site web de la Polada.

«La veille des Jeux olympiques de 2024, nous étions des invités non invités de l'Agence antidopage polonaise. Cela nous a tellement plu que nous avons décidé de rester un peu plus longtemps et de regarder de plus près toute la base de données. Et selon la vieille tradition, nous la donnons aussi à lire à nos fidèles abonnés», ont également écrit les hackers sur Telegram la semaine dernière.

Même parce que, selon les médias polonais, les hackers sont originaires de Russie et de Biélorussie, des doutes subsistent quant à l'authenticité des listes de noms. «Les résultats de l'enquête indiquent que l'attaque provient d'un groupe soutenu par des Etats hostiles», indique la Polada. Une enquête de la Polada, de la police et de divers services est actuellement en cours.