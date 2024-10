Léon Marchand bat le record d'Europe du 100m quatre nages

Le Français Léon Marchand devient le deuxième homme à passer sous la barre des 50 secondes. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Léon Marchand a établi un nouveau record d'Europe du 100 m quatre nages, jeudi à Singapour au premier jour de la troisième étape de la Coupe du monde en petit bassin.

Coiffé du bonnet de Florent Manaudou pour l'occasion, Marchand s'est imposé en 49 sec 92, améliorant de 34 centièmes le précédent record continental qui était détenu depuis 2018 par le Russe Vladimir Morozov. Il devient ainsi le deuxième homme de l'histoire à passer sous la barre des 50 secondes, derrière l'Américain Caeleb Dressel, recordman du monde en 49 sec 28.

«Il fallait que je sois plus rapide»

Lors de la première étape de la Coupe du monde, le 19 octobre à Shanghai, le quadruple champion olympique avait déjà battu le record de France de la distance en 50 sec 65. En Corée du Sud il y a une semaine, il avait ensuite nagé l'épreuve en 51 secondes, terminant ex-aequo avec le Suisse Noè Ponti.

«Je savais que pour nager plus vite que la semaine dernière, il fallait que je sois plus rapide sur le papillon et le dos. C'est ce que j'ai fait donc c'était plutôt une bonne course», a-t-il déclaré en bord de piscine.

Trois mois après des Jeux olympiques de rêve, le Toulousain poursuit sa tournée asiatique. A Singapour, il a également prévu de disputer les 200 et 400 m quatre nages, ainsi que le 100 m nage libre.

Sa saison continuera ensuite du côté de Budapest, pour les Championnats du monde en bassin de 25 m du 10 au 15 décembre.