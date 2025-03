1/4 L'ancienne star de NFL Adam «Pacman» Jones a avoué avoir triché lors de tests urinaires. Photo: keystone-sda.ch

Pascal Keusch

«Je n'ai jamais soumis ma propre pisse pour un test d'urine. Pas une seule fois. Pas une seule fois», a révélé l'ancienne star de NFL Adam «Pacman» Jones. Lors d'un entretien avec la légende du football américain Deion Sanders dans l'émission américaine «We Got Time Today», il a confié, sept ans après la fin de sa carrière, qu'il avait déjoué les tests de dépistage tout au long de sa carrière.

«J'étais vraiment bon. Les gens ne savent pas à quel point je suis intelligent», a raconté fièrement l'ex-défenseur. Il a ensuite expliqué: «Aujourd'hui encore, on peut tricher si on sait ce que l'on fait. Même si c'est devenu un peu plus difficile.»

Le double vainqueur du Super Bowl a ensuite tenté d'expliquer en détail comment un joueur pouvait éviter le contrôle antidopage, mais il en a été empêché. Selon Deion Sanders, les choses auraient changé de nos jours et les contrôleurs viendraient directement dans la cabine pour les contrôles.

«Je n'ai jamais cessé de fumer de l'herbe»

La raison de cette tricherie est la consommation de marijuana du joueur. A son époque, la NFL interdisait strictement cette substance. L'ancien défenseur raconte: «Je n'ai jamais cessé de fumer de l'herbe. Avant les matches, après les matches, maintenant. Je suis un grand défenseur du THC.»

THC signifie tétrahydrocannabinol. C'est ce composant qui assure l'effet enivrant du cannabis. Aujourd'hui, la NFL a assoupli les directives autour de la consommation. La ligue s'est entendue sur le fait que les joueurs peuvent désormais avoir un petit pourcentage de THC dans le sang.

Démêlés avec la justice

«Pacman» a souvent eu des démêlés avec la justice à cause de divers délits liés à la drogue et à la violence. Au cours de sa carrière professionnelle, il a donc été suspendu à plusieurs reprises.

Adam Jones n'est pas le seul joueur à avoir tenté de déjouer les tests urinaires. En 2005, Ontario Smith a été surpris à l'aéroport avec un faux pénis et n'est plus revenu dans la ligue par la suite.