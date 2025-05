Il n'y a pas eu de succès suisse au Tour de Romandie. Cela s'explique par des raisons logiques, mais le constat est tout de même décevant et surtout très alarmant. Pire encore: où étaient les coureurs romands ?

Stefan Küng a fini meilleur Suisse lors du contre-la-montre. Aucun Suisse ne s'est classé dans le top 3 du Tour de Romandie.

Mathias Germann

Le meilleur Suisse au classement général du Tour de Romandie a terminé, amer constat... 53e! Son nom: Roland Thalmann (31 ans). Il a perdu plus de 26 minutes et a été devancé au classement final par des coureurs de 18 nations différentes, de A comme Argentine à R comme Russie en passant par E comme Érythrée.

Il n'y a qu'un constat à effectuer: c'est décevant. Pas à cause de Roland Thalmann - il a aidé son coéquipier Tudor Mathys Rondel (21 ans, France) à prendre la 9e place du classement général. Mais pour le reste, il n'y a eu (prologue compris) ni victoire fédérale, ni podium et encore moins de maillot de leader.

Faut-il s'inquiéter pour le cyclisme suisse? «Non», estime l'ex-entraîneur national Marcello Albasini. «Nous sommes un petit pays, nous n'avons pas un énorme réservoir de coureurs. Il y a des cycles, des courbes de forme, qui expliquent ce résultat. Stefan Küng était fatigué par le long printemps et Stefan Bissegger n'a pas encore trouvé le rythme de la compétition».

Gino Mäder manque à tous les niveaux

Le fait que les fans de cyclisme suisses attendent depuis 1998 un vainqueur du Tour de Suisse romande est tout de même décevant. A l'époque, c'est Laurent Dufaux qui l'avait emporté. Aujourd'hui âgé de 55 ans, le Vaudois déclare: «J'aimerais bien avoir un successeur. Mais depuis des années, nous avons plutôt des coureurs pour les courses d'un jour que pour les tours».

Le regretté Gino Mäder (1997-2023) était un coureur très doué pour les courses à étapes, il avait notamment terminé deuxième du Tour de Romandie 2022. «Gino était fort en montagne, dans les contre-la-montre et en plus il était très intelligent», dit Laurent Dufaux. «Mais malheureusement il n'est plus là».

Nombre de Romands au départ? Zéro

Il y a tout de même quelque chose qui dérange Laurent Dufaux. Quoi? Le fait qu'il n'y ait pas eu un seul Romand au départ. «Ces dernières années, l'équipe nationale était toujours présente - c'était très important. Mais l'UCI ne le permet plus. Les conséquences se font sentir». Avec Tudor et Q36.5, il y a certes actuellement deux équipes suisses de niveau professionnel, mais les coureurs à passeport helvétique y sont en nette infériorité numérique.

Alors que Q36.5 a renoncé, Tudor a envoyé au moins une équipe - deux des sept coureurs étaient suisses (Joel Suter et Thalmann). Laurent Dufaux le regrette: «C'était une équipe C. C'est dommage».

Pascal Richard: «Je ne comprends pas»

Tudor aurait pu avoir deux Romands dans ses rangs, Robin Froidevaux et Yannis Voisard, âgés de 26 ans. «Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu prendre le départ. Pour Yannis surtout, le Tour aurait été idéal comme préparation au Giro», déclare Pascal Richard, qui a lui-même remporté le Tour à deux reprises (1993 et 1994).

Comme ses collègues, Pascal Richard ne voit pas tout en noir, loin de là, mais il estime «qu'un Tour de Romandie sans Romands est une catastrophe. Il semblerait que ce tour local ne soit désormais pas très important pour les équipes suisses».