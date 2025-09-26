DE
FR

Pas d'autre médaille
Les Suissesses en chocolat aux Mondiaux d'aviron

La Suisse n'a pas décroché de podium vendredi aux Mondiaux de Shanghai. Le deux de couple Fabienne Schweizer/Salome Ulrich a terminé 4e, alors que Raphaël Ahumada et Kai Schätzle se sont classés 5e.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Salome Ulrich et Fabienne Schweizer ont manqué la médaille de bronze aux Mondiaux de Shanghaï.
Photo: Philipp Schmidli
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Fabienne Schweizer, 28 ans, et Salome Ulrich, 25 ans, étaient derrière les médaillées à tous les pointages intermédiaires. Les deux Lucernoises ont terminé à 2''09 de la médaille de bronze. L'or a été remporté par les Néerlandaises Benthe Boonstra/Roos de Jong.

Ahumada et Schätzle ont abordé la finale de manière offensive. Après 500 m, le Vaudois de 24 ans et le Lucernois de 25 ans occupaient la 2e place, puis la 3e place à mi-course. Mais ils n'ont pas su tenir la cadence, si bien qu'ils ont manqué le bronze de 4''14. L'or est revenu aux Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus