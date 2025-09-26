Les Suissesses en chocolat aux Mondiaux d'aviron

Salome Ulrich et Fabienne Schweizer ont manqué la médaille de bronze aux Mondiaux de Shanghaï.
Photo: Philipp Schmidli
ATS Agence télégraphique suisse
Fabienne Schweizer, 28 ans, et Salome Ulrich, 25 ans, étaient derrière les médaillées à tous les pointages intermédiaires. Les deux Lucernoises ont terminé à 2''09 de la médaille de bronze. L'or a été remporté par les Néerlandaises Benthe Boonstra/Roos de Jong.
Ahumada et Schätzle ont abordé la finale de manière offensive. Après 500 m, le Vaudois de 24 ans et le Lucernois de 25 ans occupaient la 2e place, puis la 3e place à mi-course. Mais ils n'ont pas su tenir la cadence, si bien qu'ils ont manqué le bronze de 4''14. L'or est revenu aux Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.
