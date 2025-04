1/5 Les Championnats suisses de natation débutent jeudi. Noè Ponti sera de la partie. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Les Championnats suisses de natation en longue piste débutent ce jeudi à Sursee (LU). Contrairement aux Championnats suisses de ski, les très grandes stars sont présentes en Suisse centrale avec Noè Ponti et Roman Mityukov. Le premier explique: «C'est la compétition la plus importante que nous ayons en Suisse. Même si l'on est déjà qualifié pour les Championnats du monde, il faut se présenter ici. C'est un bon test pour voir où l'on se situe et ce que l'on peut encore améliorer dans les mois à venir.»

Record du monde?

Le Tessinois sait toutefois déjà avant la première compétition qu'il existe un potentiel d'amélioration: «Mentalement et physiquement, je vais bien, mais il serait faux de dire que je suis à 100%. L'important, c'est que je le sois cet été.» Malgré tout, le jeune homme de 23 ans s'est présenté dans une forme éblouissante dès le printemps. En remportant plusieurs victoires et en réalisant les meilleures performances mondiales de l'année, le Tessinois a pu renouer avec ses performances des Championnats du monde en petit bassin en décembre.

Outre trois médailles d'or, Noè Ponti y avait décroché deux records du monde. Peut-on s'attendre au prochain dans les jours qui viennent à Sursee? «Peut-être. Je ne sais pas si je suis en forme pour cela, mais on ne sait jamais. Parfois, ce n'est pas programmé d'avance. Bien sûr, une bonne piscine ou un bon décor aide un peu, mais quand on est en bonne forme, on peut nager n'importe où pour battre un record du monde.»

Aux Championnats du monde de Budapest, Noè Ponti a reçu environ 22'000 francs par record du monde. Le Tessinois ne sait pas du tout s'il y aura aussi des honoraires aux Championnats suisses et, le cas échéant, à combien ils s'élèveront. «Et si c'était le cas, je ne vous le dirais pas», plaisante-t-il. Toutefois, l'argent n'est que secondaire dans un tel succès. «Bien sûr, il y a quelque chose sur le plan financier, mais en premier lieu, tu dois avoir la joie d'avoir nagé un record du monde.»

«Me raser les cheveux? Cela n'arrivera jamais»

Le point culminant de cette saison de natation est donc prévu pour l'été. Du 11 juillet au 3 août, les Championnats du monde de longue piste se dérouleront à Singapour. Le Tessinois sait que ceux-ci ont une importance légèrement plus grande que les Championnats du monde en petit bassin: «En principe, un championnat du monde est un championnat du monde, mais il se trouve que ceux en grand bassin sont encore un peu plus importants. Plus de gens les suivent et on nage aussi en longue piste aux Jeux olympiques.»

Après ses succès à Budapest, le Tessinois veut donc aussi nager en tête à Singapour: «D'ici là, je dois rester en bonne santé et ensuite, l'objectif est de rentrer à la maison avec une médaille. C'est le seul grand événement où il m'en manque encore une, cela me rendrait donc très heureux.» Dans ce cas, Noè Ponti se ferait-il raser les cheveux comme un certain Marco Odermatt lors des Championnats du monde de ski? «Non, certainement pas. Cela n'arrivera jamais», rigole-t-il.