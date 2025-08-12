Un double médaillé olympique suspendu provisoirement

Publié: il y a 28 minutes

L'Américain Fred Kerley est suspendu provisoirement, a annoncé mardi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Le double médaillé olympique sur 100 m a manqué «à ses obligations de localisation».

Fred Kerley avait remporté le bronze olympique sur 100 m à Paris (archives). Photo: Petr David Josek

ATS Agence télégraphique suisse

Les athlètes de haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions) et doivent indiquer chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée.

Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le «no show», ou des renseignements imprécis constatés par l'agence antidopage) en moins d'un an sont passibles d'une sanction.

L'annonce de la suspension provisoire du sprinteur ajoute un nouvel épisode à son année déjà chaotique.

Kerley avait déclaré forfait pour les sélections américaines il y a deux semaines et ne pouvait donc prétendre à une sélection pour les Championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

L'Américain avait été arrêté début mai à Miami à la suite d'une altercation dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit lancé cette année par Michael Johnson.

En janvier, Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Kerley, âgé de 30 ans, s'est construit en quelques années un magnifique palmarès après avoir décidé de délaisser sa première spécialité, le 400 m (bronze mondial en 2019, argent mondial du 4x400 m en 2017), pour se concentrer sur le 100 m.

Après son irruption surprise aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 derrière l'Italien Marcell Jacobs, Kerley avait été sacré champion du monde à domicile à Eugene en 2022 (en 9''76, son record) puis de nouveau médaillé, de bronze, aux JO de Paris l'été dernier.