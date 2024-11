1/11 Jürg Stahl passe le relais à Ruth Metzler-Arnold. Le Parlement du sport a élu vendredi l'ancienne conseillère fédérale à la tête de Swiss Olympic, à la surprise générale. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Ruth Metzler-Arnold (60 ans) est la nouvelle présidente de Swiss Olympic. Vendredi, à Ittigen (BE), l'ancienne conseillère fédérale a promis en anglais aux fédérations présentes dans la salle: «I will walk the talk». Ce qui signifie: «Je ne me contente pas de parler, je passe à l'action».

C'est une grande promesse faite à la Suisse du sport. Car les défis de Metzler-Arnold sont énormes. À partir de janvier, lorsqu'elle succédera officiellement à Jürg Stahl (56 ans), cinq grands chantiers attendent l'Appenzelloise, élue pour quatre ans.

1 Les finances

Pour de nombreuses associations, l'argent a été la raison principale de l'élection de Metzler-Arnold et non de son adversaire Markus Wolf. L'ancienne politicienne est plutôt considérée comme capable de contrer la menace de réduction des fonds publics par un travail de lobbying. Dans le paquet d'économies de la Confédération, il est question de supprimer jusqu'à 17 millions de francs pour le sport. Cela représente une somme importante dans le budget de 124 millions de Swiss Olympic. Ruth Metzler-Arnold, elle-même, mentionne le financement du sport d'élite et du sport de masse en tout premier lieu dans son cahier des charges. Elle pense également à la numérisation afin de réduire la bureaucratie et de libérer ainsi des fonds pour d'autres domaines.

2 Championnats européens 2030

Il s'agit d'organiser une sorte de mini-Olympiades pour les sports d'été. À Munich en 2022, les championnats d'Europe de neuf disciplines (dont l'athlétisme, le cyclisme, l'escalade, l'aviron et le triathlon) ont ainsi eu lieu sous un même toit. La Suisse souhaite organiser ces championnats d'Europe multisports dans six ans. Les sites de compétition devant être répartis dans tout le pays. Mais l'étude de faisabilité a pris du retard. Aussi, parce que l'organisation en 2026 est encore ouverte, Hanovre s'est retirée au dernier moment en raison de la crise politique en Allemagne. «C'est très important pour moi que de grandes manifestations aient lieu en Suisse, déclare Ruth Metzler-Arnold. Mais il faut que la population y adhère.» Et là aussi, l'argent sera le nerf de la guerre. Pour les European Championships, il est question d'un budget d'environ 200 millions de francs.

3 Les Jeux olympiques de 2038

Si la Suisse obtient l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2038, Ruth Metzler-Arnold deviendra le visage de la réussite de l'attribution. Selon le calendrier du CIO, la décision devrait être prise en 2027. La Suisse est actuellement la seule candidate. Mais cela ne veut pas dire que la partie est gagnée pour autant. Car de nombreuses exigences du CIO ne sont pas remplies. Là aussi, les contacts de Metzler-Arnold à Berne pourraient être utiles. Cela suffira-t-il? Le scepticisme à l'égard des Jeux olympiques est toujours aussi grand dans le pays.

4 Instances anit-dopage et d'éthique

Vendredi, la révision des statuts sur le dopage et l'éthique a été adoptée. Et cet été, le Tribunal du sport créé par Swiss Olympic a commencé à travailler. Il remplace l'ancienne Chambre disciplinaire. Mais les irrégularités mises au jour notamment par les contrôleurs de Swiss Sport Integrity dans le cas de Mathias Flückiger n'ont pas été corrigées. Et les annonces de manquements à l'éthique devraient, selon toute vraisemblance, augmenter dans les années à venir. Là aussi, la question du financement se pose.

5 promotion des minorités

La première femme présidente de Swiss Olympic va faire de la promotion du sport féminin une cheval de bataille. Mais Metzler-Arnold mentionne également l'intégration du parasport dans le sport régulier comme un point de son agenda. La question de savoir comment cela doit se faire concrètement reste ouverte. D'autant plus que cette question est controversée au sein même du milieu parasportif. Ce sera un grand défi pour la nouvelle présidente de satisfaire toutes les parties dans le cadre de l'inclusion.