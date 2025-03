L'équipe suisse Tudor invitée sur la Grande Boucle

L'équipe suisse Tudor participera pour la première fois au Tour de France en juillet. Photo: LUIS FORRA

ATS Agence télégraphique suisse

«Notre rêve devient réalité. Je suis très heureux pour l'équipe, fier et enthousiaste», a déclaré le propriétaire de Tudor Fabian Cancellara dans un communiqué publié lundi. «En juillet, nous irons en France pour courir et pas seulement pour participer!»

Tudor participera donc pour la première fois au Tour de France après avoir fait ses débuts sur le circuit continental (ProTeams) en 2023. L'an dernier, la formation helvétique avait déjà bénéficié de plusieurs invitations, comme sur le Tour d'Italie, pour disputer des courses sur le World Tour.

La participation au Tour de France étant réservée aux équipes de l'élite et aux deux meilleures formations du ProTour, Tudor espérait recevoir une invitation. Avec l'arrivée de Marc Hirschi et, surtout, du Français Julian Alaphilippe à l'intersaison, l'équipe aux maillots noirs avait de sérieux atouts, mais rivalisait avec les Français de TotalEnergies, les Norvégiens de Uno-X ou encore une autre équipe helvétique: Q36.5 et sa recrue star Tom Pidcock.

L'UCI ayant validé le passage de 22 à 23 équipes sur les Grands Tours lundi, cela a ouvert la porte à une troisième wild-card sur le Tour de France. Tudor, TotalEnergies et Uno-X en ont donc obtenu une, mais pas Q36.5.

«Tudor, c'est l'influence Julian Alaphilippe oui, mais pas seulement, c'est aussi Michael Storer, qui a gagné sur le dernier Paris-Nice, ou Marc Hirschi, un puncheur d'exception, Matteo Trentin, vrai capitaine de route...», a souligné Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, cité sur le site internet de L'Equipe, pour justifier le choix de Tudor.

«C'est un vrai défi personnel de revenir sur le Tour, mais encore plus d'y être avec ma nouvelle équipe. C'est vraiment un moment historique pour Tudor», a déclaré Alaphilippe dans le communiqué de l'équipe helvétique.

La 112e édition du Tour de France partira le 5 juillet de Lille et arrivera le 27 juillet à Paris.