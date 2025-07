Marquez domine le Grand Prix de Tchéquie, remportant sa 5e victoire d'affilée en MotoGP. L'Espagnol s'impose devant Marco Bezzecchi et Pedro Acosta, creusant l'écart au championnat suite à la chute de son frère Alex.

Marc Marquez ne fait que gagner Photo: FILIP SINGER

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez a obtenu une nouvelle victoire cette saison sur sa Ducati en remportant le Grand Prix MotoGP de Tchéquie à Brno. Il a devancé l'Italien Marco Bezzecchi et un autre Espagnol, Pedro Acosta.

Cinquième victoire consécutive

C'est la 5e victoire consécutive du sextuple champion du monde. Il accroît son avance au championnat sur son frère cadet Alex (Ducati-Gresini) qui a chuté dimanche.

«MM» s'était déjà adjugé la course sprint samedi et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Seul Marco Bezzecchi a réussi à rivaliser en début de course mais s'est fait dépasser au 8e tour par un Marc Marquez souverain qui s'est envolé ensuite vers la victoire.

Le coéquipier de Marc Marquez au sein de l'écurie d'usine Ducati, l'Italien Francesco Bagnaia, n'a pu faire mieux que 4e après s'être élancé de la pole position.