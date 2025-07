Francesco Bagnaia décroche la pole position pour le sprint et le Grand Prix MotoGP de République tchèque. L'Italien de Ducati devance son coéquipier Marc Marquez et le Français Fabio Quartararo.

Francesco Bagnaia a bénéficié de la chute de Marc Marquez dans le dernier tour de cette séance. Photo: AFP

Francesco Bagnaia partira en pole de la course sprint et du Grand Prix de la République tchèque en catégorie MotoGP. L'Italien a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi devant son coéquipier espagnol chez Ducati Marc Marquez et le Français Fabio Quartararo (Yamaha).

Chute dans le dernier tour

Francesco Bagnaia, actuellement 3e au championnat, a dû passer par la Q1 pour pouvoir participer à la dernière partie des qualifications et a ensuite bénéficié de la chute de Marc Marquez, qui domine le championnat, dans le dernier tour de cette séance.

Marc Marquez semblait bien parti pour obtenir la pole mais son erreur l'a relégué en deuxième position devant Fabio Quartararo. La course sprint est programmée samedi et le Grand Prix dimanche.