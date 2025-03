Aux Mondiaux de Trondheim, la Suédoise Frida Karlsson a remporté le 50 km, devançant les Norvégiennes Heidi Weng et Therese Johaug. La Suissesse Nadja Kaelin termine à une impressionnante 8e place, confirmant son potentiel.

Frida Karlsson a maté les Norvégiennes sur 50 km dimanche à Trondheim Photo: Matthias Schrader

ATS Agence télégraphique suisse

Les fondeuses norvégiennes ont subi un ultime camouflet dimanche dans «leurs» Mondiaux de Trondheim. Heidi Weng (2e) et Therese Johaug (3e) n'ont rien pu faire face à la Suédoise Frida Karlsson, première championne du monde de l'histoire sur 50 km. Seule Suissesse en lice, Nadja Kaelin a arraché une belle 8e place.

Si Johannes Hösflot Klaebo a raflé les six titres mis en jeu chez les messieurs, les Norvégiennes ont à l'inverse dû s'avouer à chaque fois vaincues face à leurs éternelles rivales. Les Suédoises ont glané les six médailles d'or attribuées en fond, les Norvégiennes se contentant de cinq médailles d'argent et une de bronze.

La pilule est particulièrement dure à avaler pour la «revenante» Therese Johaug (36 ans), 2e du skiathlon et du 10 km classique - à chaque fois derrière Ebba Andersson - puis au sein du relais. La star aux 14 titres mondiaux a manqué de «punch» dans l'emballage final, concédant 2''9 à Frida Karlsson et 0''8 à Heidi Weng.

Nadja Kaelin a quant à elle conclu en beauté des Mondiaux dans lesquels elle a confirmé tout son potentiel. La Grisonne de 23 ans, 6e du skiathlon, 8e du 10 km classique et 5e au sein du relais, n'a pas cherché à suivre le rythme imposé par les cadors. Longtemps 12e, elle a fini fort, même si elle a concédé plus de 8 minutes.