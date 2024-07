Le record de Tadej Pogacar fait couler beaucoup d'encre

Tadej Pogacar a monté la dernière bosse à une allure folle.

Blick Sport

La performance est exceptionnelle. Certains parlent même de la meilleure de l'histoire du cyclisme. Ce dimanche, Tadej Pogacar a frappé un grand coup lors de la 15e étape du Tour de France. Le Slovène a déposé son dauphin et double vainqueur Jonas Vingegaard dans la dernière difficulté de la journée, le Plateau de Beille. Un beau morceau de 15,8 km à 7,9% de moyenne.

Beau joueur, le Danois a félicité son rival à l'arrivée. «Tadej a montré à quel point il était fort. Je ne peux pas être déçu, c'est le contraire. Aujourd'hui, ça a été l'une de mes plus grandes performances probablement et il me met une minute. Félicitations à lui», a soufflé le double vainqueur du Tour. Au final, il a 1'08 au Slovène, ce qu'il le relègue déjà 3'09 au classement général. La victoire finale semble tendre les bras à Pogacar, qui pourrait bientôt décrocher un troisième maillot jaune après 2020 et 2021.

Sauf que la performance du coureur de UAE-Emirates fait couler un peu d'encre dans le monde du sport. En gravissant le Plateau de Beille en 39'44, Tadej Pogacar a fait mieux que Marco Pantani. Beaucoup mieux. En 1998, l'Italien avait gravi ce col en 43'28. Même Lance Armstrong, six ans plus tard, n'avait pas fait mieux que 45'31.

Comparable à Usain Bolt?

Alors forcément, sur les réseaux sociaux, les doutes sont présents dans un sport gangréné par le dopage dans le passé. «Personne de sensé ne peut considérer cela comme normal», peut-on par exemple lire sur X.

Cycliste professionnel, Lilian Calmejane met lui en perspective la performance de Pogacar: «La perf de Pogacar et Vingegaard aujourd’hui est pour moi au minimum égale au 9.58 de Usain Bolt sur 100 mètres (même si les sports sont incomparables) Je fais allusion au fait que ce niveau de performance ne sera pas battu dans les 20 prochaines années … (j’ose espérer).» Et le monde du cyclisme aussi, espère.