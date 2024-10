Un athlète kényan décède subitement à l'âge de 26 ans

Kipyegon Bett est décédé. Photo: imago/Action Plus 1/4

Triste nouvelle pour l'athlétisme. Le coureur de demi-fond kenyan Kipyegon Bett est décédé de manière inattendue. Il n'avait que 26 ans.

Ces dernières semaines, le Kényan luttait contre des problèmes de santé. Comme sa sœur, l'athlète Purity Kirui, l'a déclaré au journal «Nation», il était malade depuis environ un mois et avait suivi un traitement ambulatoire pour cette raison. «Samedi, son état s'est détérioré et il a été transféré à l'hôpital Tenwek pour des tests supplémentaires», a-t-elle déclaré. Mais les médecins ne pouvaient plus rien pour lui. Dimanche, Kipyegon Bett a succombé à une insuffisance hépatique et rénale.

Médaille de bronze aux championnats du monde et suspension pour dopage

En 2016, le coureur kényan est devenu champion du monde M20 sur 800 mètres. Un an plus tard, il créait la surprise chez les élites. Lors des championnats du monde de Londres, le jeune homme alors âgé de 19 ans a remporté la médaille de bronze. Et avec le relais 4 x 800 mètres, il a remporté la médaille d'argent aux championnats du monde de relais 2017.

Sa carrière s'est ensuite ralentie et aucun autre succès n'est venu s'y ajouter. Au lieu de cela, il a fait les gros titres négatifs. D'abord parce qu'il aurait manqué plusieurs tests antidopage, puis lorsqu'il a été contrôlé positif à l'EPO en 2018. Il a toujours nié s'être dopé. Il a néanmoins été suspendu pour quatre ans.

Après l'expiration de sa suspension, Kipyegon Bett a tenté de faire son retour en 2022, en participant à des compétitions dans son pays. Il n'a pas pu renouer avec ses succès antérieurs. Il a été arraché à la vie bien trop tôt.

Peu après Kipyegon Bett, un autre athlète kenyan, Clement Kemboi, a été retrouvé mort. Âgé de 32 ans, il avait remporté la médaille d'or du 3000 m steeple aux All African Games en 2015.