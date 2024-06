Alinghi Red Bull Racing a eu très chaud lors d'un entraînement

1/10 Choc à l'entraînement: le mât d'Alinghi Red Bull Racing se brise, l'équipage doit repêcher les débris dans l'eau.

Matthias Dubach

C'est un sérieux revers. Les experts en voile du monde entier se demandent à quel point Alinghi Red Bull Racing est touché dans sa préparation pour la Coupe de l'America. Que s'est-il passé? L'équipe suisse a été victime d'un terrible accident lors de l'entraînement pour la plus prestigieuse régate de voile du monde.

L'équipage a négocié un virage à vive allure avec son monstre volant à voile lorsque le désastre est survenu. Le mât se plie comme une allumette au-dessus du «BoatOne». Des morceaux de voile et de mât atterrissent avec fracas dans l'eau, le bateau s'immobilise comme un frein d'urgence. Les premiers messages radio inquiets ne concernent pas le mât en carbone hors de prix, mais les huit navigateurs. Mais la bonne nouvelle arrive: personne n'est blessé.

Le vent était fort, mais dans les limites

Les Genevois interviennent en un clin d'œil avec leurs bateaux d'accompagnement. Les pièces détruites sont repêchées en mer, la coque sans mât est remorquée jusqu'au quartier général dans le port de Barcelone.

Un démâtage important deux mois avant la dernière pré-régate qui marquera le début de la campagne de l'America's Cup. «Une panne catastrophique», c'est même le terme utilisé par la communication officielle des organisateurs de l'America's Cup.

Quelle est la gravité de ce revers? Ce qui doit faire réfléchir Alinghi Red Bull: la force du vent était certes à la limite supérieure, mais encore dans la fenêtre dans laquelle on naviguerait encore en course. La manœuvre n'a rien qu'un bateau de l'America's Cup ne doive pas savoir faire – et elle a déjà été effectuée sans problème par ses rivaux dans des conditions de vent bien plus fortes.

Quelle est l'ampleur du revers? L'équipe s'efforce d'apaiser les tensions. Le co-directeur général Silvio Arrivabene déclare: «Le matériel est à terre et va maintenant être analysé. Des incidents comme celui-ci font partie du sport. L'équipe est préparée à de telles situations et est déjà prête avec toutes les pièces de rechange nécessaires. Notre priorité est maintenant de retourner sur l'eau le plus rapidement possible.»

Car le temps presse. À l'exception de la Nouvelle-Zélande, tenante du titre de l'America's Cup, les quatre autres rivaux d'Alinghi s'entraînent intensivement depuis des semaines sur le site de la régate en Méditerranée espagnole.